Деньги за "просто так": как получить прибыль от криптобиржи, не тратя ни копейки

2021 год выдался для криптовалюты феноменальным – многие монеты обновили свои исторические максимумы, а совокупная капитализация сектора на некоторое время превысила $3 трлн. Но, оказывается, получить доход можно за сделки других пользователей, лайк в Twitter или обнаруженную “дыру" в безопасности криптобиржи.

Таким образом, совершенно не обязательно иметь биткоин или какие-либо другие монеты, чтобы получить выгоду от криптовалют. Это возможно благодаря программам и активностям, которые предлагают различные площадки.

На этом фоне OBOZREVATEL разбирался в том, как работает реферальная система, как стать участником эирдропа или получить награду за эксплойт.

Реферальная программа

Один из способов получить выгоду от криптобиржи – это доход от реферальной программы. Она дает возможность получать часть торговых комиссий рефералов – пользователей, приглашенных и зарегистрированных по реферальной ссылке.

Видео дня

Прибыль начисляется 1 числа каждого месяца. В этот день на основной счет реферера поступает 40% от сборов за транзакции в тех активах, которыми торговал реферал в течение месяца.

Реферальная ссылка каждого пользователя уникальна и находится в его кабинете. Ею можно поделиться тремя способами:

разместив в соцсетях Twitter, Telegram или LinkedIn;

скачав QR-код;

скопировав и отправив другу.

При этом информация о самих сделках рефералов конфиденциальна – данные о датах или об объемах заключенных сделок останутся для реферера закрытыми. Он только будет знать, какие из его рефералов "активны" (то есть торгуют на бирже) или "пассивны" (ни разу не торговали).

Аирдропы

Другой способ заработать без каких-либо вложений – бесплатная раздача монет среди участников криптосообщества (эирдропы). Такая активность характерна для новых блокчейн-проектов.

Аирдропы проводят с цель продвижения проекта и повышения узнаваемости бренда. Кроме того, после раздачи монет количество его держателей растет и, соответственно, растет ликвидность и стоимость самого актива.

Условия участия в аирдропе устанавливаются руководством криптопроекта, поэтому могут отличаться. Для одних будет достаточно следит за проектом в соцсетях, оставлять “лайки" и делиться на своих страницах публикациями, а для других понадобится владеть определенными криптовалютами, например, биткоином или “эфиром".

Чтобы получить награду, на различных платформах также действуют различные правила. Например, крупнейшая криптобиржа Европы WhiteBIT регулярно проводит такие активности среди своих пользователей, которые совершили хотя бы одну сделку по покупке или продаже криптовалюты либо прошли проверку KYC (то есть верифицировали аккаунт).

Другие активности

Кроме двух основных способов, пользователям криптобирж предлагают заработать и другими способами. Например, во время AMA-сессий или получив баг баунти.

AMA (Ask Me Anything) – видеотрансляция представителей криптовалютного проекта, в ходе которой они могут напрямую взаимодействовать с пользователями. У последних есть возможность задать любой интересующий их вопрос и получить на него ответ.

Кроме того, торговые платформы, которые беспокоятся о безопасности своих пользователей, стимулируют их выдавать программные недостатки за вознаграждение – баг баунти. Например, за обнаруженный способ обхода аутентификации, манипуляций со счетами пользователя или удаленное исполнение кода (эксплойт) и другие уязвимости площадка WhiteBIT платит $1-5 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал и о четырех пассивных методах заработка на криптовалюте, для которых все же необходимо владеть некоторыми монетами. Это стейкинг, криптолендинг, холдинг и инвестиции в криптовалютные фонды.