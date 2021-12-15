Внук нашел у бабушки на чердаке забытые биткоины на $573 тыс.

Пользователь форума Reddit потерял, а потом нашел на чердаке дома у своей бабушки старый компьютер, на котором могут храниться биткоины (BTC) более чем на полмиллиона долларов. При этом мужчину все равно одолевают сомнения насчет того, стоит ли возиться со старой техникой.

Как сообщает The Sun, на найденном компьютере могут храниться 12 BTC. Согласно данным криптобиржи WhiteBIT, по состоянию 14 декабря одна монета торгуется на уровне $47,8 тыс., поэтому совокупная стоимость токенов превышает $573 тыс.

"Около 10-11 лет назад, когда биткоин был еще диковинкой, я несколько недель майнил его на своем компьютере. Со временем мой интерес угас, но обналичивать его я не стал. Когда около двух лет назад вокруг криптовалюты начался настоящий ажиотаж, я шутил с друзьями, что случайно выбросил на ветер целое состояние", – пишет пользователь.

Видео дня

По словам автора, он нашел компьютер, который может быть тем самым. Но, поскольку он не знает наверняка, то ли это устройство, мужчина не уверен, стоит ли пытаться получить к нему доступ.

"Мне нужно приобрести какое-нибудь устаревшее оборудование для проверки жестких дисков, поэтому я еще не уверен и не знаю, стоит ли оно того ... Если эти BTC все еще находятся на компьютере или его можно восстановить иначе, например, при помощи подсказок, мне более чем следовало бы приложить для этого все усилия", – резюмировал мужчина.

Напоследок он спросил совет, с чего ему следует начать. На это один из комментаторов посоветовал ему не упоминать про наличие биткоинов на жестком диске, если автор будет обращаться в сервисный центр за помощью.

Однако ему поверили не все. "Это явный троллинг. "Я нашел свой старый компьютер на чердаке у бабушки"... Я точно знаю, где находятся все мои старые компьютеры, и я, черт возьми, запомнил бы, на каком из них есть 12 BTC, даже если бы цена биткоина упала до 500 долларов", – гласит один ответ.

"Почему же ты не искал компьютер, когда биткоин был на нынешнем уровне в прошлый раз или даже на четверти этого уровня? Это выглядит как выдумка", – пишет другой комментатор.

Некоторые ответили шуткой. "Это всего лишь около $570 тыс., сомневаюсь, что оно того стоит", – иронизирует еще один человек.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, по данным компания Chainalysis примерно 3,7 млн биткоинов считаются потерянными. Причины их недоступности разные – начиная от потери личных ключей и заканчивая смертью их владельцев.