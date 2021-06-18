Биткоину предрекли новый обвал: на сколько может подешеветь главная криптовалюта

Среднерыночная стоимость биткоина с 21 по 27 июня может упасть до 32 тысяч долларов. Таким образом, за неделю главная криптовалюта может подешеветь на 5 тысяч долларов.

Пессимизм и снижение цены до 28 тысяч долларов актуальны, однако однозначно сказать, что цена упадет в ближайшие 7 торговых дней, или через две недели пока нельзя. Об этом главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук сообщил в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, после риторики ФРС США о том, что инфляционное давление является угрозой для мира можно ждать всплеск покупательской активности по металлам, доллару и криптовалютам.

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"Однако важно понимать, что такие новости на рынке отрабатывают не в день релиза, и не через день, а после череды распродаж. Это психологические ловушки для инвесторов, чтоб крупный покупатель набрал позиции по более выгодной цене. Значит перед ростом цены логично ждать более глубокую просадку", – резюмировал Ковальчук

Напомним, что НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты дают прогнозы, что монета будет расти и дальше.

В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.

Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.