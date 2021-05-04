Биткоин за день подешевел на 5 тысяч долларов

Среднерыночная стоимость биткоина во вторник, 4 мая, упала до 55,1 тысячи долларов.

За сутки главная цифровая валюта подешевела на 4,7% или 5 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В то же время рыночная капитализация монеты просела до 1045 млрд долларов.

По прогнозу главного стратега по криптовалютам компании TomiEx Анжея Ковальчука, стоимость биткоина в первую неделю мая может колебаться с понижением в диапазоне 52-45 тысячи долларов за монету.

"В противном случае, пока цена на биткоин будет выше 52 тысяч долларов, диапазон колебания цены составит порядка 7 тысяч долларов с максимальным уровнем около 60 тысяч долларов за монету. Информационный приоритет для крипторынка на текущий моменте в следующем – реакция на заявления президента Джо Байдена о повышении налогов на богатство и неготовности ФРС США менять монетарную политику. Пока что, по состоянию на конец апреля сохраняется глобальный спрос на риск и сырье после выступлений главы ФРС и президента США", – сказал эксперт.

НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты дают прогнозы, что монета будет расти и дальше.

В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.

Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.