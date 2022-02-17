Биткоин стал легальным в Украине? 7 ответов на главные вопросы о законе про криптовалюту

В Украине приняли законопроект №3637 "О виртуальных активах", прозванный в народе "законом о криптовалюте". Документ принят с поправками президента Владимира Зеленского, которые в основном касаются возложения на Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) функции регулятора украинской криптосреды.

Какой правовой статус будет у криптовалют, как будет защищаться право на владение ими и кто сможет заниматься такой деятельностью? OBOZREVATEL и эксперты ведущей криптовалютной биржи WhiteBIT разбирались в основных нюансах закона.

Теперь в Украине можно платить биткоином?

Нет. Криптовалюты будут узаконены не раньше, чем будут приняты необходимые поправки к Налоговому кодексу. Глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев допускает, что это займет не меньше года.

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А когда станет можно?

Официально оплачивать товары, услуги и работу биткоином (как и другой криптовалютой) будет нельзя. Единственным платежным средством в Украине даже после вступления закона в силу остается гривня.

Что тогда можно будет делать?

Криптовалютным компаниям, получившим лицензию на работу разрешается осуществлять такие услуги:

хранить или администрировать виртуальные активы или ключи к ним;

переводить криптовалюту на другие счета;

обменивать такие активы (в том числе на другую виртуальную валюту или гривню);

предоставлять разнообразные посреднические услуги.

Неясным остаются вопросы насчет выпуска криптовалюты – в законе об этом не говорится. Однако эксперты допускают, что эмитентом необеспеченных виртуальных активов смогут быть физические и юридические лица.

Кто и кому будет выдавать лицензии?

Главным регулятором криптовалютной деятельности в Украине станет Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Она и займется всеми вопросами, связанными с оборотом любых виртуальных активов, лицензирования и внесения поставщиков услуг в госреестр.

Оказывать криптовалютные услуги сможет только финансовое учреждение. Но получить такое право смогут как резиденты, так и нерезиденты Украины.

Выдаваться лицензия будет на год. При этом она будет различаться по типу разрешенной деятельности и по стоимости: для резидентов Украины – от 4 до 8 тыс. необлагаемых налогами минимумов доходов граждан и 20-45 тыс. для нерезидентов. При этом от первых потребуют заверить свою работу уставным капиталом в 70 тысяч необлагаемых минимумов, а от вторых – 350 минимумов.

При этом для майнинга отдельная лицензия не понадобится. Это стало еще одним "слепым пятном" законопроекта. Эксперты предполагают, что правила для них могут быть уточнены в законопроекте с поправками в Налоговый кодекс.

Биткоину дали определение?

Конкретно биткоину – нет. Но, согласно украинскому законодательству, виртуальный актив определяется как нематериальное благо и объект гражданских прав "имеющий стоимость и выраженный совокупностью данных в электронной форме". Такие активы делятся на два типа:

необеспеченные – не удостоверяют имущественные права (сюда относятся в том числе Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты, выпущенные в децентрализованной системе);

обеспеченные – удостоверяют имущественные права, в частности права требования на другие объекты гражданских прав (обеспеченные валютными ценностями - ОВА (ВЦ) и обеспеченные финансовым инструментом или ценной бумагой - ОВА (ФИ).

Какие права будут у трейдеров?

Закон наделяет участников рынка рядом возможностей:

самостоятельно выбирать контрагента для операций с виртуальными активами;

получать информацию о правилах и условиях работы поставщика услуг;

получать качественные услуги и соответствующую защиту персональных данных;

самостоятельно управлять своими активами и ключами к ним, а также предоставить право поставщику услуг перемещать их в своих интересах;

использовать счета в банках для операций с криптовалютой и самостоятельно определять ее стоимость (таким образом продавцы, действующие не через биржу, а через систему Peer to Peer (P2P), получат полную свободу действий);

в случае нарушения своих прав участник рынка может подать иск в суд или защищать свои права другими законными способами.

Сколько будут платить криптовалютные компании?

Поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) ждет налог на прибыль в размере 5% и 18% – для компаний, у которых операции с виртуальными активами станут исключительным и неисключительным видом деятельности соответственно. При этом майнинг сам по себе не будет облагаться налогом, но продажа будет облагаться как доход от продажи виртуальных активов по ставке 5% (НДФЛ) + 1,5%.

Кроме того, в случае нарушения правил работы такие организации будут ждать штрафы вплоть до 7 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Наказывать будут в том числе за отсутствие лицензии, игнорирование требований регулятора или обман при заполнении заявки на получение разрешения.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, что в прошлом году компания Triple A назвала Украину страной с самым высоким соотношением числа владельцев криптовалюты к общему населению. Согласно подсчетам экспертов, такими активами владеют 5,5 млн, или 12,7% украинцев.