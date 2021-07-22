Биткоин снова взлетел из-за Маска: как изменилась стоимость

После длительного снижения курс биткоина вернулся к стабильному росту. Стоимость выросла до $32,18 тыс. На курс первой криптовалюты повлияло заявление миллиардера Илона Маска о том, что компания Tesla снова может начать продавать товары за биткоины.

За сутки стоимость главной криптовалюты выросла на 4.51%. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinDesk.

"Скорее всего, ответ заключается в том, что Tesla возобновит прием биткоинов. Я хотел немного больше комплексной проверки, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемой энергии, скорее всего, составляет 50% или выше, и что есть тенденция к увеличению. Если так, Тесла возобновит прием", – заявил предприниматель для BBC.

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Напомним, в мае производитель электромобилей заявил, что больше не будет принимать криптовалюту для покупок. Он выразил обеспокоенность по поводу воздействия на окружающую среду майнинга биткоинов.

Ранее сообщалось, что одна транзакция биткоина потребляет в среднем около 1752 киловатт-часа электроэнергии. Это эквивалентно просмотру более 138 тысяч часов видео на YouTube или проведению 1,8 миллиона транзакций через платежную систему VISA.

VISA обеспечивает около 42% мирового кредитного рынка, что делает его одним из крупнейших поставщиков платежей в мире, наряду с Mastercard, Discover и American Express. И даже его углеродный след меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, соучредитель инвесткомпании Magellan, миллиардер Хэмиш Дуглас заявил, что криптовалюты являются одним из величайших массовых заблуждений в современной истории. По его словам, это как часть более серьезного предупреждения о том, что цены на активы, "искусственно завышенные правительством и стимулами центрального банка", могут столкнуться с расплатой.