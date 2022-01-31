Биткоин снова будет стоить более $40 тысяч – когда это случится

На текущей неделе – с 31 января по 6 февраля – курс продажи Bitcoin будет колебаться в рамках от 34,8 тыс. долларов до 41,3 тыс. долларов (от 1 млн грн до 1,17 млн грн по актуальному курсу). При этом тренд на падение курса приостановится. В экспертной среде считают, что к этому приведет "отстаивание" рынка, после очередного обновления минимальных значений.

"Рыночные законы таковы, что сейчас покупателям будут показывать покупки, а продавцам будут показывать настрой спуститься к меньшим значениям. Это стандартная тактика поведения на финансовых рынках при которой набирают позиции как частные инвесторы, так и институциональные (юрлица)", – рассказал OBOZREVATEL главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

При этом он подчеркнул, что немаловажную роль отыграют и стоп-ордера (инструкции об отправке рыночного ордера на покупку или продажу при достижении или преодолении указанной стоповой цены-триггера). Ведь "за ними позже сходят крупные участники торгов", – отметил эксперт.

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Какие новости будут влиять на курс биткоина

Среди важных новостей до сих пор лидируют вербальные драйверы. А кроме того:

вопросы регулирования крипторынка в мире;

инфляционные опасения;

решения по монетарной политике со стороны США и других финансовых регуляторов;

политические триггеры.

"Особые всплески волатильности (статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо) торгов ждем 2 и 4 января, когда США опубликуют данные об изменении количества занятого населения в несельскохозяйственном секторе за январь 2022 года. Статистика из США, как конкретный фактор, всегда учитывается участниками рынка криптовалют", – подчеркнул эксперт.

Сколько биткоин стоит сейчас

По состоянию на 09:33 31 января 2022 года, курс биткоина, по данным Coindesk, установился на уровне 37,054 тыс. долларов (более 1,05 млн грн). Это более, чем на 1 тыс. долларов меньше, чем в аналогичное время 30 января.

От чего зависит курс биткоина?

Очень большое влияние на криптовалюты оказывает новостной фон. Он формируется при помощи СМИ, интернет-порталов, а также от заявлений и публикаций в соцсетях знаменитостей и специалистов. Это влияет на настроения трейдеров, а те уже решают: продавать или покупать биткоины.

Важным аспектом является и юридический фон. К примеру, запрет на майнинг криптовалют в Китае и официальное принятие Сальвадором криптовалюты как платежного средства повлияли на курс биткоина. В первом случае стоимость снизилась, во втором – выросла.

Влияет на первую криптовалюту и политическая ситуация в мире. Но этот фактор выступает даже в положительную сторону для "битка". Дело в том, что в случае возникновения нестабильной обстановки в стране большинство инвесторов ищут надежное хранилище для сбережений, одним из каковых и является криптовалюта.

Ну и, конечно же, на курс первой и главной криптовалюты влияет спрос и предложение. К примеру, если игроки рынка хотят купить монету, они выставляют крупные ордера на покупку, повышая стоимость актива. Но в случае, когда популярность достигает невысоких отметок и ей никто не интересуется, то курс находится на низких уровнях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на фоне падения криптовалютного рынка и в том числе курса биткоина, отраслевые эксперты все чаще говорят о наступлении криптовалютной зимы. Так называют резкий спад на рынке цифровых активов с последующим застоем и без восстановления в течение длительного периода. В истории криптографии такое случалось лишь однажды.

К стагнации ведет ряд факторов. Среди них – угрозы нападения России на Украину, пандемия коронавируса и внимание регуляторов к криптосектору.