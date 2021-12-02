Биткоин снова будет стоить более $60 тысяч – когда это случится

В первой половине декабря 2021 года биткоин будет торговаться по $52,26 тыс. – $62,1 тыс. (1,4 млн грн – 1,7 млн грн по актуальному курсу). Такой разброс станет возможным, дабы трейдеры и инвесторы начали набирать позиции перед новым годом.

Об этом OBOZREVATEL рассказал Анжей Ковальчук, главный стратег по криптовалютам компании TomiEx. При этом он подчеркнул: несмотря на предстоящие зимние праздники, причин для резкого выхода инвесторов из криптовалют нет.

"Сектор перспективный для роста. Плановые же инвестиции в него являются верным стратегическим шагом", – заметил Ковальчук.

При этом он подчеркнул: среди факторов давления на рынок сохраняются новости относительно его регулирования в разных частях света. "Рынок всегда реагирует на новости. Когда событие новое – реакция сильная, если событие повторяется, то реакция все меньше", – отмечает Ковальчук.

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Говоря о скупке биткоина, он замечает: она будет зависить от состояния рынка труда США. "Если оптимизма не будет, то можно ждать, что ближе к 10-12 декабря начнется постепенный набор сделок по различным криптовалютам, и биткоина в том числе", – подчеркивает эксперт.

По состоянию на 19:35 2 декабря 2022 года курс биткоина, по данным Coindesk, установился на уровне $56,68 тыс. (более 1,5 млн грн по актуальному курсу). Это почти на $2 тыс. меньше, чем в аналогичное время 1 декабря.

Очень большое влияние на криптовалюты оказывает новостной фон. Он формируется при помощи СМИ, интернет-порталов, а также от заявлений и публикаций в соцсетях знаменитостей и специалистов. Это влияет на настроения трейдеров, а те уже решают: продавать или покупать биткоины.

В 2021-м цена биткоина несколько раз подскакивала и снижалась после заявлений американского бизнесмена Илона Маска. К примеру, в июле стоимость выросла после того, как он рассказал, когда компания Tesla снова начнет принимать биткоины.

Важным аспектом является и юридический фон. К примеру, запрет на майнинг криптовалют в Китае и официальное принятие Сальвадором криптовалюты как платежного средства повлияли на курс биткоина. В первом случае стоимость снизилась, во втором – выросла.

Влияет на первую криптовалюту и политическая ситуация в мире. Но этот фактор выступает даже в положительную сторону для "битка". Дело в том, что в случае возникновения нестабильной обстановки в стране большинство инвесторов ищут надежное хранилище для сбережений, одним из каковых и является криптовалюта.

Ну и, конечно же, на курс первой и главной криптовалюты влияет спрос и предложение. К примеру, если игроки рынка хотят купить монету, они выставляют крупные ордера на покупку, повышая стоимость актива. Но в случае, когда популярность достигает невысоких отметок и ей никто не интересуется, то курс находится на низких уровнях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США начался гражданский процесс, который может раскрыть одну из величайших тайн мира криптовалют – кем же является загадочный создатель биткоина Сатоши Накамото. Также решается судьба принадлежавших ему 1,1 миллиона биткоинов, стоимость которых по нынешнему курсу оценивается в $66 млрд.