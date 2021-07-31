Биткоин резко подорожал: курс криптовалюты взлетел выше психологической отметки

Среднерыночная стоимость биткоина в субботу, 31 июля, выросла до 41,7 тысячи долларов. За сутки главная цифровая валюта подорожала на 8% или почти на 3 тысячи долларов.

В то же время рыночная капитализация монеты подскочила до 782,5 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

При этом биткоин со 2 по 8 августа может продолжить удорожание и достичь уровня в 46,4 тысячи долларов за монету. Таким образом, за неделю главная криптовалюта может вырасти на 6 тысяч долларов.

"Тенденция спроса покупателей не останавливается на протяжении последних 8 дней, что послужит причиной для постепенного увеличения активности мелких и крупных спекулянтов. Новостной фон о том, что "киты" увеличивают позиции на покупку будет основным триггером для роста цен", – сообщил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук в комментарии OBOZREVATEL.

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Напомним, что НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.

Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.