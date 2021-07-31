Биткоин резко подорожал: курс криптовалюты взлетел выше психологической отметки

Роман Груша
Роман Груша
Криптовалюты
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Биткоин резко подорожал: курс криптовалюты взлетел выше психологической отметки

Среднерыночная стоимость биткоина в субботу, 31 июля, выросла до 41,7 тысячи долларов. За сутки главная цифровая валюта подорожала на 8% или почти на 3 тысячи долларов.

В то же время рыночная капитализация монеты подскочила до 782,5 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

При этом биткоин со 2 по 8 августа может продолжить удорожание и достичь уровня в 46,4 тысячи долларов за монету. Таким образом, за неделю главная криптовалюта может вырасти на 6 тысяч долларов.

"Тенденция спроса покупателей не останавливается на протяжении последних 8 дней, что послужит причиной для постепенного увеличения активности мелких и крупных спекулянтов. Новостной фон о том, что "киты" увеличивают позиции на покупку будет основным триггером для роста цен", – сообщил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук в комментарии OBOZREVATEL.

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Среднерыночная стоимость биткоина выросла до 41,7 тысячи долларов

Напомним, что НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются. Официально регулятор не признает криптовалюты даже в качестве "денежного суррогата".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.

  • Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.

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