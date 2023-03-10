Биткоин пробил психологическую отметку: сколько стоит главная криптовалюта

Стоимость биткоина резко обвалилась. По состоянию на 13:03 криптовалюта потеряла в цене 9,21%, упав до показателя 19 647,9 доллара. Впервые за три месяца биткоин опустился ниже отметки в 20 тыс. долларов, которую на рынке называли психологической. Теперь, по словам специалистов, криптовалюта может упасть и до 17 тыс. долларов.

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Среди причин резкого падения эксперты называют предложение президента США Джо Байдена ввести налог на криптовалюту в 30%, а также крах Silvergate – одного из крупнейших криптобанков. Как объясняют эксперты Bitconsensus, бюджетное предложение президента Байдена о поэтапном введении 30%-ого налога на электроэнергию существенно увеличит "и без того высокую стоимость майнинга", чем окажет негативное влияние на всю отрасль.

"Одним из самых больших факторов, вызвавших падение, стал и крах банка Silvergate. Он использовался различными криптобиржами для проведения транзакций и хранения "обычных" денег. Его внезапный крах застал криптоиндустрию врасплох и, возможно, стал одной из основных причин панической распродажи", – объясняют аналитики.

На обвал биткоина ниже 20 000 долларов, отмечают они, повлияли и другие факторы. В частности:

массовые выплаты Mt. Gox – одной из первых криптобирж.

В начале 2014 года Mt. Gox прекратила деятельность, заявив, что его взломали, а часть средств была украдена. "Теперь суд постановил с 10 марта выплатить пострадавшим жертвам более 3,08 млрд долларов в биткоинах. Это может существенно снизить рынок", – объясняют эксперты.

Негативные настроения инвесторов.

Аналитики поясняют: в настоящее время отрасль переживает многочисленные судебные иски, санкции, неудачи крупных игроков и пр. Кроме того, наблюдается массовый рост процентных ставок, вытягивающийт ликвидность с рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам директора по исследованиям и стратегии платформы финансовых услуг для цифровых активов Matrixport Маркуса Тилена, сделки с биткоином в период китайского Нового Года являются на 100% выигрышными. В период с 2015 по 2022 год покупка биткоина в начале этого праздника и его продажа в конце каждый раз приносила трейдерам прибыль.

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