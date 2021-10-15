Биткоин начал новое ралли – курс устремился к рекордам

Курс биткоина, как и ожидали на рынке, продолжил стремительно расти. Днем 15 октября стоимость одной монеты превысила $59 тыс., то есть 1,56 млн гривен. Это максимум за пять месяцев, с начала мая. Кроме того, биткоин впервые с тех пор подошел так близко к историческому рекорду, который был установлен в конце апреля на уровне $64,9 тыс.

Еще в конце сентября биткоин стоил $40 тыс., а 14 октября – $57 тыс. Как свидетельствуют данные CoinDesk, 15 октября к 14:00 по киевскому времени биткоин торговался на уровне $59,3 тыс.

При этом биткоин уже обогнал акции Tesla и Apple по объему торгов. В первые 2 недели октября среднесуточный объемов торгов биткоином составлял $36,7 млрд, Tesla – $14,64 млрд, Apple – $10,98 млрд.

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Биткоин в начале октября подорожал на фоне роста спроса, считают аналитики B2C2. Причем спрос обеспечили в основном институциональные инвесторы, то есть фонды, страховые организации, кредитные союзы и т.д.

Еще одна причина роста криптовалюты – повышение потолка госдолга США. Это решение позволило Штатам избежать дефолта, что как раз стимулировали инвесторов снова вкладывать средства. В том числе, в такие рискованные активы, как биткоин.

А прогнозам аналитика из Нидерландов, известного как Plan B, уже в декабре цена главной криптовалюты превысит психологическую отметку в 100 тыс. долларов (2,6 млн грн). Этот инвестор известен точностью своих прогнозов.

Он предсказал осенний рост цены биткоина еще в июне. Тогда он спрогнозировал, что в конце сентября биткоин будет стоить $43 тыс. Что, в итоге, и произошло.

Если и нынешний прогноз Plan B воплотиться в реальность, те, кто купил биткоин в начале октября, когда одна монета стоила $56 тыс., к новому году смогут получить $44 тыс. прибыли с продажи каждого.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: