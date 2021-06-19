Bank of America (Банк Америки) провел опрос 224 управляющими фондами с активами на общую сумму в 667 млрд долларов. Абсолютное большинство из них (81%) заявило, что стоимость биткоина завышена. При этом "первую криптовалюту" назвали "финансовым пузырем".

Об этом сообщает издание Investing. Сам опрос проводили с 4 по 10 июня. Количество управляющих фондов, которые поддерживают такую точку зрения, увеличилось в процентном отношении с 75% до 81%.

Сам Bank of America в январе прошлого года предостерег от риска, связанного с инвестированием в эту криптовалюту, назвав биткоин "матерью всех пузырей".

Ранее инвестиционный банк Goldman Sachs сделал вывод, что биткоин и другие криптовалюты нельзя считать "жизнеспособными инвестициями". Они не рекомендуют своим клиентам покупать монеты.

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В отчете также говорится, что сами цепочки блоков не заслуживают доверия, и делается вывод о том, что криптовалюты и технология цепочек блоков "построены на уровнях доверия, которые могут быть подорваны".

Ранее биткоин также раскритиковал бывший президент США Дональд Трамп. Он назвал криптовалюту мошенничеством и предложил ввести жесткую регуляцию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, основатель криптобиржи Coinsbit Николай Удянский спрогнозировал, что после падения курс биткоина снова поднимется до 70 тыс. за монету (18 июня биткоин стоит 35,5 тыс. долларов).