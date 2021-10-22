Налоги против экологии: в США столкнулись с биткоин-дилеммой

Масштабная индустрия криптомайнинга становится в США институциональным бизнесом. И этот бизнес платит налоги. Но при этом отрасль требует много энергии и может негативно влиять на экологию. С проблемой выбора между этими приоритетами столкнулись в штате Нью-Йорк (США). Из-за активного майнинга в местном озере Сенека ранее стала нагреваться вода. Теперь местные активисты призывают власти ввести санкции.

Биткоин-майнер Greenidge Generation переоснастил расположенную на берегу озера Сенека бывшую угольную электростанцию в газовую, пишет Associated Press. В результате только с начала июля по 30 сентября 2021 года майнер добыл 729 биткоинов. При стоимости "монеты" в $59 тыс. это $43 млн.

При этом, электростанция мощностью в 106 МВт использует только лишь 44 МВт общего баланса. Остальная часть электроэнергии поставляется в энергосистему штата Нью-Йорк. Такие показатели дают компании основания заявлять, что она "привносит кусочек цифрового будущего" в северную часть штата.

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Власти штата этим очень довольны. Председатель Законодательного собрания округа Йейтс Дуглас Паддок на публичных слушаниях засвидетельствовал: цифровая станция создала 45 высокооплачиваемых рабочих мест и внесла "значительный вклад" в развитие региона за счет налоговых платежей и капитальных вложений. Криптоэнтузиасты штата называют эти цифры конкурентным способом добычи все более популярных криптовалют без утечки энергии из существующей энергосистемы.

Но есть и альтернативная точка зрения. Коалиция локальных экологов штата утверждает, что проект подрывает усилия по сокращению выбросов парниковых газов. По оценкам экологов, в Нью-Йорке расположены 30 заводов, которые потенциально можно превратить в криптопредприятия. И проект Greenidge – это тестовый пример.

"Такие объекты работают больше для личной выгоды, нежели для общественного блага", – считают защитники флоры и фауны этого ареала. По их подсчетам, энергии, выделенной для майнинга биткоина, хватило бы на 35 тыс. домов. Важным также остается вопрос о потенциальных последствиях забора воды из озера Сенека.

Экологический альянс штата и другие организации уже обратилась к губернатору Кэти Хочул с просьбой отказать в экологическом разрешении проекту Greenidge. И предпринять аналогичные действия, чтобы создать "национальный прецедент" – ввести в масштабе штата мораторий на производство энергоемкой криптовалюты.

В данный момент Штат Нью-Йорк еще не принял решения относительно экологической квоты или приостановления лицензии Greenidge. Реагируя на критику экологов, менеджеры Greenidge сообщают, что при том, что с января по июнь 2021 года они использовали для майнинга только 58% мощности станции и продолжают обеспечивать электроэнергией сеть штата.

На сегодняшний день, в соответствии с различными типами договоренностей, в разных штатах запускаются во многом схожие криптоэлектростанции. Наиболее видимый флагманский пример – объект Stronghold Digital Mining. Базирующая в округе Венанго, штат Пенсильвания, электростанция уже преобразует угольные отходы в электроэнергию для добычи биткоинов и может, когда это необходимо, обеспечивать электричеством сеть штата.

В ближайшее время компания планирует повторить подобную операцию на двух других объектах в Пенсильвании и листировать криптофирмы на IPO. А в штате Монтана угольная электростанция в рамках контракта уже предоставляет 100% производимой энергии листирующемуся на Nasdaq криптооператору Marathon Digital Holdings.

Директор Marathon Фред Тиль очерчивает будущий modus operandi: "Мы знаем что в США есть много недоиспользуемых источников энергии. Поэтому мы будем продолжать делать то, что ранее делали многие криптомайнеры. А именно: находить промышленное здание, усовершенствовать его для производства биткоин, а затем заключать договор на поставки электроэнергии".

"И мы хотим перевернуть эту модель с ног на голову", – добавил Тиль. Майнеры криптовалюты, по его мнению, могут предоставить важные финансовые стимулы для создания многих проектов в области экологически чистой энергии. К концу 2022 года на станции будет произведена компенсация выбросов углерода.

Сотрудничество криптомайнеров и энергетиков продвигается и в других организационных пилотах. С недавнего времени выпускники Массачусетского технологического института реализуют стартап Startup Oklo. В рамках 20-летнего договора c Compass Mining – компанией, предоставляющей оборудование для криптобизнеса, специалисты этого проекта планируют строить небольшие ядерные электростанции мощностью около 10 Мвт.

Эти геймченджинговые шаги играют на повышение цены биткоин в стратегической перспективе. По прогнозам аналитика из Нидерландов, известного как Plan B, уже в декабре цена главной криптовалюты превысит психологическую отметку в $100 тыс.

Еще в конце сентября биткоин стоил $40,7 тыс. (немногим более 1 млн гривен). А 21 октября, по данным криптобиржи Whitebit, курс составил $65,3 тыс., побив весенние рекорды.