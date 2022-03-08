Без биткоина и Ethereum: россиянам запретили майнить криптовалюту

Ряд майнинговых криптовалютных пулов ввел санкции в отношении граждан России, наказав их таким образом за военное вторжение их страны в Украину. Россиянам либо запретили регистрироваться на пулах, либо даже разорвали уже заключенные контракты.

В частности, с 5 марта новым пользователям из России ограничили доступ к майнинговому пулу BTC.com. Согласно данным BTC.com, этот пул занимает восьмое место в мире по доле в совокупном хешрейте сети Bitcoin.

Ограничение распространяется на компании, созданные или зарегистрированные в РФ, а также граждан и резидентов этой страны. "BTC.com временно приостановит регистрацию и IP-доступ новых пользователей в России с 5 марта 2022 года", – говорится в заявлении пула.

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Кроме биткоина, россиянам теперь будет сложнее майнить Ethereum. От сотрудничества с ними отказался крупнейший Ethereum-пул Ethermine.

Этот пул является крупнейшим в мире – его мощность вычислений составляет 295,7 TH/s, или 33,5% от всего хешрейта сети "эфира". Компания-оператор пула Bitfly обновила пользовательское соглашение, объяснив отказ от сотрудничества с гражданами РФ и Беларуси соблюдением закона об отмывании денег на финансовых рынках.

Прекратил работу с пользователями с российскими IP-адресами и другой крупный майнинговый пул Flexpool. В своем заявлении представители пула заверили, что не хотят даже косвенно получать прибыль от военных действий или финансировать вторжение в Украину.

В связи с этим средства на счетах пользователей-россиян переведут на их кошельки. "Снижая экономическую мощь граждан России мы стараемся повлиять на войну. Благодарим за лояльность и не думайте, что это было простое решение", – добавили в Flexpool, пообещав возобновив работу с российскими пользователями в случае разрешения ситуации мирным путем.

Стоит отметить, что ранее санкции в отношении россиян ввели и некоторые криптовалютные биржи. В частности, гражданам РФ запретили регистрироваться на ведущей европейской платформе WhiteBIT.

"Для новых пользователей из РФ была приостановлена регистрация ввиду имплементации новых процедур проверки по санкционным спискам. Благодарим за понимание", – ответили в Telegram криптобиржи на вопрос пользователя из РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что власти Швейцарии решили замораживать криптовалютные счета подсанкционных граждан и компаний РФ. Речь идет только об операциях на криптовалютных площадках.