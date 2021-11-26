Зеленский заявил, что Украине стоит отказаться от газа: все перейдут на электроэнергию

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцам стоит отказаться от потребления газа и заменить его на электроэнергию. Для этого, считает глава государства, необходимо заменить инфраструктуру и установить тарифы на ток, которые будут действовать как минимум в течение трех лет.

Об этом президент заявил во время пресс-марафона 26 ноября, который транслируется на YouTube-канале "Офис президента Украины". Зеленский пояснил: наращивать добычу газа нужно, но Украина уже сейчас практически полностью (на 97%) самостоятельно обеспечивает себя электроэнергией.

"У людей сейчас есть в голове мысли, что газ дешевле электроэнергии. Поэтому хотят использовать газ... Но сейчас мы видим, что газ может быть и дороже, причем в разы", – сказал президент. Зеленский считает, что необходимо поменять подход и всю инфраструктуру под электроэнергию.

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"Если мы поменяем подход и всю инфраструктуру под электроэнергию, в платежке будет сумма не большая, чем сегодня. Но уже за электрику... Но должен быть хайп, люди должны этого хотеть – отказаться от газа. Ради экологии или ради экономии. Но тогда человек должен получать реальную цену на электроэнергию на ближайшие 3-5 лет. Человек должен почувствовать стабильность", – пояснил глава государства.

В Украине тариф на газ в несколько раз ниже, чем в ЕС. Из-за решения Кабмина цена на голубое топливо ограничена и зафиксирована на целый год. Цена на газ по всей Европе достигла исторических отметок. Вынуждены экономить даже жители относительно богатых стран ЕС: пустые комнаты в домах и квартирах закрывают на зиму и не отапливают их, котлы на ночь выключают, потому что в некоторых странах действует высокий ночной тариф.

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