Зеленский поставил СНБО задачу не повышать тариф на электроэнергию для части украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу не допустить повышения тарифов на электроэнергию для уязвимых слоев населения. Соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны.

"Президент ставит задачу – ни в коем случае не должны быть повышены тарифы для уязвимых слоев населения. И мы это обязательно должны сделать", – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Данилова, власть никому не позволит манипулировать ценами на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, Зеленский заявил, что с тарифами на газ и свет для украинцев с 1 августа сюрпризов не будет. В частности, касательно газа будет действовать годовой тариф, который выгоднее, чем в Европе. Президент также затронул тему цен на электроэнергию.

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"Мое отношение к этому простое. Сегодня 1,68 грн за кВт/час. Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже столько. И поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос. Можем рассматривать снижение тарифа для отдельных категорий населения", – отмечал президент.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины прогнозирует повышение цен на электроэнергию для населения в третьем квартале 2021 года. При этом ожидается, что в 2022-2023 годах темпы роста тарифов на свет будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции.