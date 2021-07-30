НБУ рассказал, как вырастут тарифы на коммунальные услуги в Украине

Национальный банк Украины прогнозирует повышение цен на электроэнергию для населения в третьем квартале 2021 года. При этом ожидается, что в 2022-2023 годах темпы роста тарифов на свет будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции.

Повышение тарифов состоится через приведение их к экономически обоснованному уровню. Об этом свидетельствует "Инфляционный отчет" НБУ.

Также представители регулятора прогнозируют, что по итогам текущего года цена газа для населения будет близкой к нынешней. Этого удастся достичь благодаря внедрению годовых тарифных планов для населения.

В то же время тарифы на отопление и горячую воду повысятся, поскольку они не менялись в 2020 году. Другие жилищно-коммунальные услуги также подорожают из-за увеличения заработных плат.

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Напомним, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила "месячный" тариф на газ для бытовых потребителей. В частности, в июле за кубометр голубого топлива придется платить 13,13 грн. В июне цена на газ составляла 11,94 грн за кубометр. Таким образом, повышение составило около 10%.

При этом тариф на отопление в Украине в отопительном сезоне может вырасти на 15-40% в зависимости от города. Это может случиться из-за условий поставок газа теплокоммунэнерго со стороны "Нафтогаза".

"Те условия, которые в договорах на поставку газа предложила газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" производителям тепла, углубят отраслевый кризис в теплокоммунэнерго и поставят под угрозу отопительный сезон 2021/2022 годов", – об этом сообщили представители межотраслевой ассоциации по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" в комментарии OBOZREVATEL.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с 1 мая вступил в силу закон №1060, который перевел жителей частных и многоквартирных домов на индивидуальные договора с поставщиками услуг.

Также министр энергетики Украины заявил, что в Украине также пересмотрят тариф на электроэнергию. Подорожание может коснуться тех, кто потребляет больше 100 кВт*час в месяц.