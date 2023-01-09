За первую неделю 2023-го свет вернули 90 тыс. семей в трех областях Украины: заявление ДТЭК

В Украине за первую неделю 2023 вернули свет 90 тыс. семей. Так, со 2 по 8 января энергетики ДТЭК вернули электроэнергию семьям, оставшимся без электроэнергии из-за обстрелов в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

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Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК 9 января. "С начала полномасштабного вторжения наши специалисты вернули свет 6,6 млн украинцев. Из-за постоянных обстрелов некоторым из них возобновляли электроснабжение уже десятки раз. Работаем вместе с ГСЧС и ВСУ, чтобы как можно быстрее чинить поврежденное оккупантами оборудование", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Украине 9 января выросло потребление электроэнергии из-за понижения температуры и увеличилось потребление промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели. В энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления (4:00-24:00), превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram. Сложной остается ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за значительных повреждений электросетей во время боевых действий. Страна-террористка Россия ночью обстреляла один из объектов генерации на юге страны.

"В настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС. "Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага", – добавили в компании.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине 9 января вернули стабилизационные отключения во многих областях. Так, в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Запорожской областях объявили о предстоящих отключениях света.

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