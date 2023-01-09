Будут ли выключать свет в Украине 9 января и в каких областях самая сложная ситуация с электроснабжением: заявление "Укрэнерго"

В Украине 9 января выросло потребление электроэнергии из-за понижения температуры и увеличилось потребление промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели. В энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления (4:00-24:00), превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram. Сложной остается ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за значительных повреждений электросетей во время боевых действий. Страна-террористка Россия ночью обстреляла один из объектов генерации на юге страны.

"В настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС. "Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага", – добавили в компании.

В "Укрэнерго" просят украинцев разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволит снизить нагрузку на энергетическую систему и снизить необходимость применения ограничений света в стране.

Ранее сообщалось, что в Украине 9 января вернули стабилизационные отключения во многих областях. Так, в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Запорожской областях объявили о предстоящих отключениях света.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что страна-агрессор Россия настолько сильно разрушила энергетическую систему нашей страны, что на ее восстановление уходит несколько лет. И это при определенных условиях.

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