Всех украинцев переведут на годовые тарифы на газ: кому придется платить на 1,5 тыс. грн больше

Всех украинцев с 1 мая автоматически переведут на годовые тарифы на газ. Если сейчас украинцы платят около 6,99 грн за куб, то по новым правилам цена будет варьироваться от 7,96 грн до 13,5 грн.

Как подсчитал OBOZREVATEL, в результате зимой некоторым семьям придется платить почти на 1,5 тыс. грн в месяц больше (при условии наличия газового отопления). Большинство газсбытов (компании, которые поставляют газ большинству украинцев и имеют десятки региональных представительств) предлагают годовой тариф в размере 7,99 грн за куб.

"Нафтогаз":

в апреле: 67,2 грн;

годовой тариф: 78 грн.

"Черновицкая областная энергоснабжающая компания":

в апреле: 81,3 грн;

годовой тариф: 128,2 грн.

Газсбыты:

в апреле: 68,5 грн;

годовой тариф: 78,3 грн.

"Нафтогаз":

в апреле: 2058 грн;

годовой тариф: 2388 грн.

"Черновицкая областная энергоснабжающая компания":

в апреле: 2490 грн;

годовой тариф: 4050 грн.

Газсбыты:

в апреле: 2097 грн;

годовой тариф: 2397 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.