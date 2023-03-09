В Украине ввели отключения электроэнергии по всей стране: в трех областях серьезные проблемы 

В Украине 9 марта ввели экстренные отключения электроэнергии по всей стране. Россия нанесла очередную атаку на энергетические объекты.

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Как сообщают в "Укрэнерго", в результате повредили объекты критической инфраструктуры. Постепенно возобновят подачу тока. Однако в трех областях ситуация оказалась более сложной. "Поэтому ограничения будут применены в Житомирской, Харьковской и Одесской областях", – сообщили в "Укрэнерго".

Ремонтные бригады уже начали свою роботу. В Киеве прозвучали взрывы в Голосеевском, Святошинском районах, сообщил глава КГГА Виталий Кличко. Без электроэнергии осталось 15% потребителей, а в результате экстренного отключения электроэнергии без отопления осталось 40% киевлян.

Активное восстановление украинской энергосистемы от последствий российских обстрелов будет происходить с июня – ожидается, что тогда начнут поступать самые нужные элементы оборудования. При чем это является оптимистичным прогнозом.

В то же время, несмотря на профицит мощности в системе в 1,5-2 ГВт, риск аварийных отключений будет сохраняться, ведь, среди прочего, линии находятся в состоянии "отремонтированы на колене".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам советуют держать генераторы и павербанки наготове. Ведь отключения света могут вернуться.

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