В Украине введут годовой тариф на газ: как будем платить

С мая 2021-го поставщики газа должны выставить свои годовые цены. Трейдеров обяжут до 25 апреля каждого года публиковать на своих сайтах цену ресурса. Предложение будет действовать с 1 мая по 30 апреля следующего года. Оплату счета необходимо осуществлять не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

Годовая сумма разбивается на количество месяцев поставки и осуществляется равными платежами каждый месяц. Об этом сообщает "Экономическая правда".

При этом срок действия годового пакета не зависит от начала поставок. Так, даже если потребитель перешел на него в августе или октябре, тариф все равно будет действовать до 30 апреля.

Отметим, что от годового тарифа можно отказаться. Даже если клиент выбрал годовой продукт в течение года, то он может сменить его на месячный, а вот наоборот – вряд ли.

Именно сейчас этот вопрос активно обсуждается участниками процесса, большинство из них выступает против того, чтобы клиент переходил на летний тариф после того, как цены на газ начнут расти. Посему определяться нужно будет сразу.

При этом есть альтернатива. Потребитель будет иметь возможность покупать на выбор другие виды продуктов поставщика: подекадные (на 10 дней), помесячные или поквартальные.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 5 марта предварительно утвердила изменение правил. Однако после этого НКРЭКУ опубликовала документ на собственном сайте для обсуждения и предоставления предложений. Поскольку годовой продукт регулятор введет уже с 1 мая, решение примут уже в ближайшее время.

Напомним, исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города" Святослав Павлюк назвал "безумием" подписание годового контракта в мае, поскольку самые низкие цены будут в июне. По его мнению, заставлять всех подписывать годовые контракты месяцем ранее – не самое полезное решение для потребителей.

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