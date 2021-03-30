В Україні введуть річний тариф на газ: як будемо платити

З травня 2021-го постачальники газу мають виставити свої річні ціни. Трейдерів зобов'яжуть до 25 квітня кожного року публікувати на своїх сайтах ціну ресурсу. Пропозиція діятиме з 1 травня до 30 квітня наступного року. Оплату рахунку необхідно здійснювати не пізніше 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Річна сума розбивається на кількість місяців поставки та здійснюється рівними платежами щомісяця. Про це повідомляє "Економічна правда".

Водночас термін дії річного пакета не залежить від початку поставок. Так, навіть якщо споживач перейшов на нього в серпні або жовтні, тариф все одно діятиме до 30 квітня.

Уточнимо, що від річного тарифу можна відмовитися. Навіть якщо клієнт вибрав річний продукт протягом року, то він може змінити його на місячний, а ось навпаки – навряд чи.

Наразі це питання активно обговорюється учасниками процесу, більшість із них виступає проти того, щоб клієнт переходив на літній тариф після того, як ціни на газ почнуть рости. Тому визначатися потрібно буде відразу.

До того ж є альтернатива. Споживач матиме можливість купувати на вибір інші види продуктів постачальника: подекадні (на 10 днів), помісячні або поквартальні.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, 5 березня попередньо затвердила зміну правил. Однак після цього НКРЕКУ опублікувала документ на власному сайті для обговорення та надання пропозицій. Оскільки річний продукт регулятор введе вже з 1 травня, рішення ухвалять вже найближчим часом.

Нагадаємо, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста" Святослав Павлюк назвав "безумством" підписання річного контракту в травні, оскільки найнижчі ціни будуть у червні. На його думку, змушувати всіх підписувати річні контракти місяцем раніше – не найвдаліше рішення для споживачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: