В Украине в 2020-м цена газа для населения превысила стоимость для промышленности: названы цифры

В Украине во втором полугодии 2020-го средняя цена природного газа для бытовых потребителей составила 8 519,74 грн за 1 тыс. куб. м. Средняя цена для небытовых потребителей в свою очередь составила 6 053,8 грн за 1 тыс. куб. м.

Об этом свидетельствуют данные Госстата. В целом бытовые потребители за полугодие получили 2 921,9 млн кубометров газа.

В свою очередь небытовые получили 8 398,0 млн кубометров. Интересно, что цена газа для бытовых потребителей оказалась выше, чем для небытовых.

Напомним, с мая 2021-го поставщики газа должны выставить свои годовые цены. Трейдеров обяжут до 25 апреля каждого года публиковать на своих сайтах цену ресурса.

Предложение будет действовать с 1 мая по 30 апреля следующего года. Оплату счета необходимо осуществлять не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

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