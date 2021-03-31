В Україні в 2020-му ціна газу для населення перевищила вартість для промисловості: названо цифри
В Україні в другому півріччі 2020 року середня ціна природного газу для побутових споживачів становила 8 519,74 грн за 1 тис. куб. м. Середня ціна для непобутових споживачів зі свого боку становила 6 053,8 грн за 1 тис. куб. м.
Про це свідчать дані Держстату. Загалом побутові споживачі за півріччя отримали 2 921,9 млн кубометрів газу.
Зі свого боку непобутові отримали 8 398 млн кубометрів. Цікаво, що ціна газу для побутових споживачів виявилася вищою, ніж для непобутових.
Нагадаємо, з травня 2021-го постачальники газу мають виставити свої річні ціни. Трейдерів зобов'яжуть до 25 квітня кожного року публікувати на своїх сайтах ціну ресурсу.
Пропозиція буде діяти з 1 травня по 30 квітня наступного року. Оплату рахунку необхідно здійснювати не пізніше 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.
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