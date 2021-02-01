В Украине установили новый тариф на газ: сколько заплатим
В Украине с 1 февраля действуют новые тарифы на газ. Стоимость одного куба зависимо от поставщика составляет от 6,86 до 6,99.
Минимальная стоимость кубометра в феврале составила 6,86 грн. По новым правилам, которые действуют до конца марта, поставщики не имеют право продавать голубое топливо дороже, чем за 6,99 грн. За 6,86 грн продавать голубое топливо будет "Нафтогаз", но только для своих клиентов.
Если украинцы на какое-то время вовсе останутся без поставщика (например, их поставщик откажется продавать голубое топливо по установленной Кабмином цене), то они автоматически станут клиентами "Нафтогаза" и в таком случае смогут покупать голубое топливо по цене в 6,99 грн за кубометр.
Компания Megawatt предложила цену 6,88, "Агросинтез Трейдинг" – 6,88, Энергетические ресурсы Украины – 6,90.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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