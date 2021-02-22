В Украине тарифы на коммуналку могут снова взлететь: в феврале заплатим на 1 тыс. больше и это не предел

В Украине расходы на коммуналку за январь увеличились на 800-1000 грн. Уже в конце отопительного сезона может значительно подорожать электроэнергия, кроме того, поставщикам разрешат повысить цены на отопление и горячую воду.

О том, как и почему изменятся цены на коммуналку и сколько придется заплатить в феврале, читайте в материале OBOZREVATEL.

на распределение газа (абонплата) – до 100%;

на холодную воду – на 22%;

на электроэнергию – на 78 грн при потреблении более 100 кВт*час.

И хотя под давлением Офиса президента облгазсбыты и снизили задним числом тарифы на газ до 6,99 грн за кубометр, стоимость распределения голубого топлива (т.н. абонплата), которую платим облгазам, выросла на 30-100%.

Также подорожали холодная вода и электроэнергия. Плюс ко всему, из-за холодного января потребление тепла увеличилось на 10% (вместе с тем пропорционально вырастут и суммы в платежках). По подсчетам главы комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КМДА Олега Попенко, в результате суммы в платежках увеличились на 800-1000 грн.

"Еще в декабре НКРЭКУ утвердила рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотвод в среднем примерно на 22% по стране. Горячая вода и отопление также подорожали в среднем на 12%. Ко всему, с 1 января все домохозяйства страны платят на 78 грн больше за электроэнергию из-за отмены льготного тарифа", – рассказывает Попенко OBOZREVATEL.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 19 февраля сказал в Верховной Раде, что правительство приняло целых восемь шагов для того, чтобы удержать стоимость коммуналки. Однако все новшества касаются исключительно газа, тепла и горячей воды.

Что принял Кабмин:

до конца отопительного сезона тариф на газ меняться не будет;

горячую воду и отопление также трогать не будут, но за это придется заплатить из бюджета;

после отопительного сезона разработают новые тарифы (об этом позже).

А все, кто не имеет возможности оплачивать коммуналку, могут претендовать на субсидии. Шмыгаль уверяет, что денег хватит на всех, мол, только в январе на компенсацию высоких расходов направили около 5 млрд грн. "Сейчас в Украине 3 млн субсидиантов, еще 1,8 млн получают льготы. Субсидий хватит на всех, кто в этом нуждается. Финансирование уже составило 5 млрд (в январе). Значительно упростили доступ к субсидиям, большинство получает их после обращения. 572 тыс. семей получают около 570 грн компенсации высоких тарифов на электроэнергии", – подытожил премьер-министр.

Самое ощутимое подорожание – для тех, кто отапливает дом электроэнергией. Так, раньше те, кто использует 3000 кВт*час в месяц, могли платить всего 2,7 тыс. грн, а сейчас – уже 5 тыс. грн. То есть расходы вырастут на 1,3 тыс. грн.

газ (зависимо от решения Кабмина);

электроэнергия (есть несколько сценариев);

отопление и горячая вода (удерживать цены перестанут).

Кабмин ставит задачу до конца года стоимость газа оставить на уровне 6,99 грн за кубометр. Это планируют сделать за счет введения годовых цен. Один из сценариев предполагает, что всех потребителей автоматически переведут на новые соглашения.

"Если бы Кабмин ничего не делал, мог бы быть рост цен. Но Кабмин этого не позволит. Мы постараемся сделать так, чтобы и до конца года платили не больше 6,99 грн. Существует большой риск, что если ничего не делать, цена увеличится. У нас есть варианты, как действовать", – рассказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко 16 февраля на форуме "Украина 30".

А вот тариф на электроэнергию, вероятно, будет расти уже с 1 апреля, во всяком случае в этом уверен Олег Попенко. По его словам, в Кабмине уже поменяли планы: сначала хотели повысить цены для тех, кто тратит больше 300 кВт*час в месяц, теперь хотят для тех, кто тратит более чем 500 или даже 1000 кВт*час.

В мае пройдут конкурсы на выбор управляющих компаний для обслуживания многоквартирных домов. Поскольку практически все компании работают в условиях убыточности, Олег Попенко уверен, что уже в мае они повысят стоимость квартплаты на 20%. Примерно в это же время большинство городов могут утвердить новые тарифы на вывоз твердых бытовых отходов.

Избежать роста тарифов не удастся. И хотя власти не хотят портить рейтинг, рано или поздно Украине придется договариваться о новом кредите с МВФ, а они с регулируемым тарифом на газ денег не дадут.