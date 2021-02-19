Украинцы после конца отопительного сезона будут покупать газ по новым, годовым тарифам. Тем, кто не может оплачивать коммунальные услуги, обещают сразу же после обращения назначать субсидии.

Об этом 19 февраля во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Верховной Раде. "Реализация нашей стратегии, которая состоит из 8 шагов, также продолжается", – сказал он.

"Актуализация информации, что происходит, как мы движемся. Одно из движений – максимальный тариф 6,99 грн за куб до конца отопительного сезона. Это справедливая цена. Свидетельствует этому то, что поставщики сами снизили цену на газ в январе. Некоторые компании ставят цену даже меньше", – сказал премьер.

Также Шмыгаль рассказал о снижении тарифов на распределение. НКРЭКУ (Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг) установила максимальный тариф 1,79 грн. Для 13 компаний этот тариф уже начал действовать. Правительство подписало меморандум с городскими головами, это гарантирует, что тарифы на отопление и горячую воду повышаться не будут.

"Продолжается работа о запуске годовых продуктов. Тогда потребителям будет понятно, сколько они будут платить летом, зимой, весной", – добавил Шмыгаль.

Он отметил, что Кабмин делает все, чтобы компенсировать расходы на коммуналку с помощью субсидий. "Сейчас в Украине 3 млн субсидиантов, еще 1,8 млн получают льготы. Субсидий хватит на всех, кто в этом нуждается. Финансирование уже составило 5 млрд (в январе). Значительно упростили доступ к субсидиям, большинство получает их после обращения. 572 тыс. семей получают около 570 грн компенсации высоких тарифов на электроэнергии", – подытожил премьер-министр.

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