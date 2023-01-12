В Украине скорректировали графики отключения света

В Киеве и трех областях – Киевской, Одесской и Днепропетровской – изменили вид графиков отключений света. Теперь жителям этих регионов сообщаются не отдельные часы, а временные отрезки, в которые не будет света по графику.

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Данные обновились на соответствующих региональных сайтах ДТЭК. Новый формат времени помогает избежать путаницы.

Так, ранее в графиках в верхней строке указывалось время в виде "10:00", "11:00" и так далее. И если была закрашена ячейка с "10:00", на самом деле это означало, что свет дадут в 11:00.

Теперь вместо этого указаны точные периоды – "10:00-11:00", "17:00-18:00" и т.д. Соответственно, закрашенная ячейка в предыдущем примере теперь имеет подпись "10:00-11:00", из чего понятно, что в 10 часов включения электроэнергии ждать не следует.

Само по себе расписание отключений света не изменилось. Например, в столице по-прежнему действую трехцветные графики:

Белый цвет на графике: в это время планируется включение света.

Серый цвет на графике: в эти часы света не будет.

Светло-серый цвет на графике: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Таким образом свет киевлянам при самом жестком графике отключений могут отключать на 7 часов подряд. Гарантированно электроэнергию подают трижды в день по 2 часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в случае, если им отключают электроэнергию на длительное время либо не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. Наказать оператора распределительной системы (облэнерго) может профильная Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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