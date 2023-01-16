В Украине с 16 января начали выдавать новые бесплатные LED-лампы: как получить

Украинцы с сегодняшнего дня, 16 января, могут получить бесплатные LED-лампочки от государства. На этапе бета-теста услуга доступна только в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове, но в конце месяца программа расширится по всей стране.

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Как получить бесплатные LED-лампы и как провести обмен старых ламп на новые – расскажет OBOZREVATEL.

Как получить LED-лампочки?

Пройти регистрацию в режиме бета-теста можно по ссылке. Присоединиться к тестированию услуги "Обмен лампочек" могут граждане Украины, которые:

достигли 18 лет;

имеют верифицированный РНОКПП;

раньше не получали лампочки на "Укрпочте".

После оформления заявки LED-лампы нужно будет убрать в отделении "Укрпочты". Вместо 5 новых нужно будет отдать 5 старых обычных лампочек.

При этом, по словам гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского, прийти можно будет только один раз и обменять все лампы сразу. То есть нельзя приносить по одной лампочке пять раз.

Попытаться обменять лампы можно и без предварительной регистрации. Однако в таком случае наличие нужного количества "ледков" на почте никто не сможет гарантировать.

"Благодаря заявлению в Действии вы будете точно знать, что светодиодные лампы есть в наличии в отделении "Укрпочты", и гарантированно сможете получить свои 5 LED-ламп. На первом этапе будут доступны 15 млн ламп для обмена, которые будут поступать постепенно в течение нескольких недель", – объяснил OBOZREVATEL руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

Сколько лампочек раздадут?

На первом этапе раздадут 15 млн ламп. Об этом заявил 11 января Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В первую очередь из-за наибольшего эффекта экономии будут обеспечивать областные центры и крупные города. К концу февраля лампочки должны поступить и в самые маленькие деревни.

"В приложении Действие украинцы смогут подать заявку на безвозмездный обмен старых ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Переход на такой тип ламп позволит в 15 раз сэкономить электроэнергию", – заявили в Минцифре.

Как ранее писал OBOZREVATEL, через портал Действие теперь снова можно получить информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. С началом полномасштабного вторжения страны-террористки России в Украину государственные реестры были отключены из-за соображений безопасности.

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