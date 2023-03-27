В Украине досрочно отключают отопление, но не всем: кого уже задело

В ряде областей Украины начали досрочное завершение отопительного сезона. Причина – потепление. В остальных регионах отопление в квартирах и домах начнут отключать после ожидаемого снижения температуры воздуха, которое, по прогнозам, продлится несколько дней.

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Об этом в Facebook рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов. Он отметил, что досрочно завершить отопительный сезон решили в:

Херсонской;

Одесской;

Николаевской;

Днепропетровской;

Волынской;

Винницкой областях.

"Украина успешно завершает тяжелый отопительный сезон. Погодные условия позволяют это сделать раньше запланированного срока. В [шести] областях по решению местных властей уже началось отключение от отопления. Ждем еще несколько дней прохладной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях", – говорится в сообщении.

Ранее же в "Нафтогазе" прогнозировали, что батареи в домах украинцев станут холодным в начале апреля, а не в конце марта. "Есть надежда, что сможем завершить сезон в самом начале апреля, но если будет холодно, теплоснабжение продолжится", – заявлял Чернышов.

О том, что отопительный сезон в Украине может закончиться раньше срока, ранее сообщали и в Верховной Раде. Так, председатель парламентского комитета по вопросам ЖКХ Андрей Герус заявил, что досрочное завершение отопительного сезона поможет Украине сэкономить энергоресурсы.

"В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника (20 марта. – Ред.) в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в том числе газ", – отметил Герус.

Текущий отопительный сезон начался 15 октября 2022 года. Предыдущий сезон закончился 28 марта 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Кабмин продлил специальный период с льготными ценами на электроэнергию до 30 апреля. Т. е. до этого времени повышать тарифы за свет украинцам не будут.

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