В Украине повысят штрафы за коммунальные долги и упростят взыскания: так потребовал МВФ

В Украине власти обязались разработать механизм взыскания коммунальных долгов с семей. Среди прочего обещают увеличить штрафы и упростить судебное производство.

Об этом говорится в меморандуме с МВФ. "Мы разработаем подходящие инструменты для ТКЭ, чтобы обеспечить взыскание платежей из домохозяйств (в том числе за счет увеличения штрафов и упрощенного правоприменение)", – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Минфина.

Эксперт в сферах коммунальных услуг Олег Попенко в комментариии "Вестям" заявил, что сейчас идет работа над тем, как взыскать долги, не обращаясь при этом в суд. "Так как суд – это очень долго, и пока он будет идти, сумма долга может расти, они отключают потребителя от услуги. И, само собой, человеку некуда деваться, он вынужден оплатить долг, а потом еще и вывалить немалую сумму за подключение", – говорит эксперт.

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В Украине размер пени за долги по коммунальных услугах составляет всего 0,01% за каждый день. Таким образом, за год можно получить штраф в размере всего 3,6% от суммы долга. Изначально парламентарии предлагали ввести штраф в размере 0,1%. Но тогда под давлением общественности норму снизили.

Как результат, пеня в Украине меньше, чем комиссия за оплату коммуналки. Такая норма к дисциплине не привела.

В развитых странах ЕС должникам не просто отключают коммунальные услуги, но и сразу начисляют высокие штрафы. Это стимулирует потребителей вовремя оплачивать коммуналку. Вскоре такие же нормы смогут заработать и в Украине.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, получатели субсидий могут не прятаться от проверочных органов – те не будут приходить к ним домой. Вместо этого проверки будут проводиться в автоматическом режиме. Заниматься этим будет новый орган – Национальная социальная сервисная служба.