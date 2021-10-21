Должники по коммуналке могут вернуть себе субсидии: как это сделать

Украинцы, которые лишились субсидии из-за больших долгов за коммуналку, могут вернуть себе право на получение помощи еще до погашения всей суммы задолженности. Оформлять субсидию заново разрешили при реструктуризации долга. Для этого придется обратиться в органы соцзащиты.

Такое разъяснение дали в Министерстве социальной политики 21 октября. "Жилищная субсидия назначается в случае наличия задолженности, если заключен договор о реструктуризации этой задолженности", - отметили в министерстве.

Речь идет о тех, чья задолженность за услуги ЖКХ просрочена на 3 месяца и дольше, а общая сумма долгов превышает 340 гривен. Чтобы вернуть субсидию в таком случае нужно:

обратиться к поставщику коммунальных услуг с просьбой о реструктуризации долга;

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определить условия реструктуризации и заключить соответствующий договор;

обратиться в орган социальной защиты и запросить назначение субсидии (кстати, назначена ли субсидия, можно проверить онлайн);

если договор будет заключен в течение 2 месяцев после начала отопительного сезона (до декабря), субсидию назначат даже "задним числом", т.е. с начала сезона.

Таким образом, заявляться на оформление субсидии разрешается и после включения отопления. Это правило касается не только должников, а вообще всех желающих оформить помощь. Подать документы можно онлайн на сайте Минсоцполитики.

Те, у кого есть больше 100 тыс. гривен на депозите в банке;

владельцы автомобиля, который был выпущен менее пяти лет назад, а также двух и больше автомобилей "младше" 15 лет;

собственники квартиры площадью более 130 кв. м, или дома площадью более 230 кв. м, или нескольких объектов недвижимости (можно иметь больше одной квартиры, если одна из них находится в селе или принадлежит сразу нескольким лицам);

те, кто за последний год покупали землю, недвижимость, авто и другие товары длительного пользования дороже 50 тыс. грн;

те, кто купил или продал валюту и банковские металлы более чем на 50 тыс. грн в течение года;

субсидианты, в декларации которых указано отсутствие дохода, и которые при этом провели за границей более 60 дней (исключение – лечение и присмотр за ребенком).

семьи, у которых есть задолженность уплате алиментов или за коммуналку более чем за 3 месяца;

те, кто незаконно получали помощь за предыдущий период и не вернули выплаты бюджету;

те, кто не получали доходов и не имели статуса безработного, при этом нигде не учится и не учился, а также не работал.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в нынешний отопительный сезон размеры некоторых субсидий в Украине заметно сократятся. Суммы помощи зависят от доходов получателей, но деньги дают на оплату не всех коммунальных услуг, а только в пределах нормативов потребления. И эти нормативы урезали на 50%.