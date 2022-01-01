В Украине повысили тарифы на воду: опубликованы новые цены

В Украине с 1 января повысили тарифы на воду для 45 водоканалов. Такое решение приняла профильная комиссия. Одна из главных причин такого решения – выросли расходы водоканалов на электроэгнергию, зарплаты, ремонты. В некоторых случаях подорожания будет достигать 5 грн за кубометр воды.

Это следует из опубликованного на сайте Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг постановления. В документе можно ознакомиться с полным перечнем предприятий и новыми тарифами. К примеру:

"Киевводоканал"

было: 25,38 грн за куб;

стало: 30,384 грн за куб.

"Тернопольводоканал"

было: 30,024 грн за куб.

стало: 36,696 грн за куб.

"Днипроводоканал"

было: 25,284 грн за куб.

стало: 31,356 грн за куб.

"Днипро-Кировоград"

Видео дня

было: 44,496 грн за куб.

стало: 45,972 грн за куб.

"Полтававодоканал"

было: 32,604 грн за куб.

стало: 33,768 грн за куб.

Отметим, кроме воды также с 1 янврая для украинцев подорожает абонплата на газ. Она зависит от объема использованного голубого топлива и тарифа облгаза. Цены растут в первую очередь из-за подорожания энергоресурсов для коммунальных предприятий.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полный перечень тарифов на доставку газа, действующих с января 2022 года. Следует отметить, что для нескольких компаний сумму несущественно уменьшат.