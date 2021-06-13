В Украине может подорожать газ: Зеркаль назвала условие
В Украине могут значительно вырасти цены на газ для потребителей. Это возможно в том случае, если Россия решит прекратить транзит голубого топлива через нашу страну.
Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль в эфире канала "Украина 24". По ее словам, РФ искусственно создает дефицит газа на европейском рынке. При этом сейчас невозможно спрогнозировать, какими будут цены на топливо в холодный период года.
Если транзит приостановят уже этой зимой, Украина столкнется с резким подорожанием газа. В таком случае его придется закупать у Европы фактическим путем, возрастут расходы на поставку.
"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире", – объяснила Зеркаль.
Напомним, Украина начала импорт газа для закачки в подземные хранилища. На данный момент объем составляет всего 3 млн куб м в сутки.
Отметим, что Украине уже стартовала подготовка к следующему отопительному сезону. О том, чего ждать украинцам осенью, читайте в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
В Украине в следующем отопительном сезоне тарифы могут вырасти на 20-40% в зависимости от обслуживающей компании. Эксперты дают такой прогноз из-за того, что Кабмин отменил спецобязательства "Нафтогаза" продавать по низким ценам газ для теплокоммунэнерго.
В Украине в июне цены на газ варьируются от 8 до 13,5 грн за кубометр. Все поставщики устанавливают свои цены, исходя из: закупочной стоимости, контрактов, которые заключила компания, возможности импортировать голубое топливо по выгодным условиям.