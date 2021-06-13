В Украине может подорожать газ: Зеркаль назвала условие

В Украине могут значительно вырасти цены на газ для потребителей. Это возможно в том случае, если Россия решит прекратить транзит голубого топлива через нашу страну.

Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль в эфире канала "Украина 24". По ее словам, РФ искусственно создает дефицит газа на европейском рынке. При этом сейчас невозможно спрогнозировать, какими будут цены на топливо в холодный период года.

Если транзит приостановят уже этой зимой, Украина столкнется с резким подорожанием газа. В таком случае его придется закупать у Европы фактическим путем, возрастут расходы на поставку.

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"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире", – объяснила Зеркаль.

Напомним, Украина начала импорт газа для закачки в подземные хранилища. На данный момент объем составляет всего 3 млн куб м в сутки.

Отметим, что Украине уже стартовала подготовка к следующему отопительному сезону. О том, чего ждать украинцам осенью, читайте в нашем материале.

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