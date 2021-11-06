В Украине изменят учет газа с кубометров на кВт*час: новый счетчик может обойтись в 25 тыс. грн

В Украине в Верховной Раде приняли закон, который позволит с мая 2022-го учитывать потребление газа не в кубометрах, а в кВт*час. При этом за новые счетчики придется заплатить около 20-25 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Система учета объема потребляемого газа – наследие советских времен. Сейчас же большинство стран мира уже перешли на новую систему учета – в энергетических единицах. Новый закон должен положить старт перехода на такую систему и в Украине.

И если кубометры измеряют объем, то кВт*час покажут качество голубого топлива. Дело в том, что качество газа, который подается, бывает разное. На одни и те же цели, в зависимости от региона, можно использовать разный объем топлива и соответственно, по-разному заплатить. После вступления в силу документа, украинцы начнут платить за количество потребленной энергии, а не за объем газа, и ситуация выровняется.

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Согласно закону, новая система учета должна заработать с 1 мая 2022 года. Но, вероятно, переход будет не резким. По мнению экспертов, есть вероятность, что переводить потребителей на новую систему будут поэтапно (сначала больших потребителей, по типу теплоэнерго, и последними частных потребителей в многоквартирных домах).

В идеале, для перехода на новую систему учета нужно заменить прибор учета (счетчик) газа. Вместо объема газа он должен подсчитывать единицы энергии. Найти подобный счетчик в свободной продаже нам не удалось, но, как утверждает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко,такие счетчики гораздо дороже обычных. Их цена может варьироваться в районе 20-25 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL: