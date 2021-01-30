В Украине изменили абонплату на газ, но не для всех: опубликован список

В Украине для 13 операторов газораспределительных систем пересмотрели тарифы на распределение голубого топлива (т.н. абонплата на газ). Их размер ограничили до 1,79 грн за кубометр без НДС.

Соответствующее решение приняли на заседании Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 30 января, говорится на официальной страницы ведомства в Facebook. "Учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социальной напряженности среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа, НКЭКУ на своем заседании 30 января 2021 пересмотрела тарифы на услуги распределения природного газа", – говорится в сообщении.

У кого изменится тариф:

ЧАО "Гадячгаз"

АО "Закарпатгаз"

АО "Ивано-Франковскгаз"

АО "Лубнигаз"

ЗАО "Мелитопольгаз"

АО "Николаевгаз"

АО "Полтавагаз"

ЧАО "Тернопольгаз"

АО "Тысменицагаз"

ЧАО "Уманьгаз",

АО "Харьковгаз"

АО "Черновцыгаз"

ООО "Газовик".

Согласно принятому решению, максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 куб.м. в месяц без НДС.

Тарифы на распределение газа – это деньги на содержание и ремонт газовых трубопроводов. Если очень грубо, то этот тариф должен быть большим для меньших облгазов, потому что он зависит от длины трубопроводов и количества газа, который по ним качают.

Однако значительно подняли тарифы на распределение не только маленькие облгазы, но и крупные – "Харьковгаз", "Закарпатгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Николаевгаз", "Черновцыгаз", "Тернопольгаз".

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