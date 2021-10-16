Цена на газ не вырастет, его хватит всем, – Витренко

НАК "Нафтогаз" обладает нужным количеством газа, чтобы целиком обеспечить коммунальные нужды украинского населения на протяжении всей грядущей цены. Стоимость природного топлива при этом не изменятся, а сохранится в рамках 7,42 грн за кубический метр.

Об этом рассказал глава правления национальной компании Юрий Витренко в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Он подчеркнул, что все тревожные сообщения о том, что украинцы "замерзнут или разорятся при оплате платежек" вызваны желанием политиков увеличивать собственные рейтинги (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Для населения вопрос бесперебойного прохождения этого отопительного сезона без повышения цен решается правительством вместе с национальной компанией. И люди могут быть уверены, что в сложных условиях они будут обеспечены газом", – указал Витренко.

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Что касается обогрева объектов социальной инфраструктуры, то глава правления "Нафтогаза" заметил, что здесь ситуация сложней, но тарифы для них предусмотрены не выше 16,8 грн/куб с ПДВ и тарифом на транспортировку.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава парламентской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, известная многолетней борьбой за низкие коммунальные тарифы для населения, призвала возбудить расследование против руководства НАК "Нафтогаз" на предмет коррупции.