Батареи будут греть лучше: украинцам рассказали, как повысить их теплоотдачу

Чтобы улучшить эффективность радиаторов, нужно снять с них декоративные панели – ведь они снижают их теплоотдачу на 20%. Также возле них следует освободить пространство, поскольку длинные шторы или закрывающая батареи мебель, заметно снижают эффективность отопления.

Видео дня

Об этом рассказали в Минреинтеграции. Там отметили: если батареи размещены в специальных нишах, их оттуда следует вынести. "Теплоотдача [таких] батарей на 10% меньше, чем у выступающих в комнату", – пояснили в министерстве.

Кроме того, отметили там, сохранить тепло в помещении помогут и друге способы. В частности, нужно:

зашторить окно жалюзями или короткими шторами – ведь "через стекло зимой теряется примерно 8-15% тепла";

заклеить щели в окна и утеплить входную дверь – это позволит повысить температуру в квартире на 2-3°С;

плотно закрывать межкомнатные двери, а вентиляционные проемы в квартире оборудовать специальной дверцей или регулируемой решеткой – это позволит уменьшить утечку теплого воздуха из помещений.

Отметим, что повысить теплоотдачу батарей можно также с помощью теплоотбивающего экрана. Его следует установить на стены за радиаторами.

Как следует утеплять окна

Как отметили в Минреинтеграции, через оконные стекла зимой помещения теряют 8-15% тепла. А из-за неутепленных окон температура воздуха в комнатах снижается на 2-3 градуса.

Чтобы этого избежать, необходимо утеплить окна. Прежде всего нужно провести осмотр оконной конструкции на наличие щелей. В частности:

оконной рамы – если щели есть, следует вложить в них уплотнитель;

места крепления подоконников – при наличии щелей их нужно заполнить монтажной пеной.

На сами стекла необходимо наклеить теплосберегающую пленку. А также обработать их силиконовым герметиком – на стыках с рамами.

Если в жилье стоят современные стеклопакеты, нужно проверить плотность закрытия окон. Она может оказаться недостаточной – в таком случае следует обратится к специалистам для настройки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае блекаута в Украине может отключаться отопление в многоквартирных домах. Их жильцам советуют подготовить дополнительные источники тепла (к примеру, грелки), а также выбрать одну комнату для обогрева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!