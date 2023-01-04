Комплексное утепление жилья: что нужно сделать, чтобы не замерзнуть зимой

Для комплексного утепления жилья следует, прежде всего, убрать щели в оконных рамах, а также изолировать промерзающую стену пенополистирольными листами или гипсокартоном. Отдельное внимание нужно уделить дверям – утеплить пространство между ними и стеной. Жителям многоквартирных домов также нужно позаботиться о тепле в подъездах.

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Всего же Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности выделили три "фронта работ" по утеплению жилищ. Это:

дом в целом;

окна;

другие элементы квартиры.

Что нужно сделать, чтобы утеплить дом

Первым делом следует проверить крышу. Если она повреждена – отремонтировать. При эчем это касается как многоквартирных, так и частных домов.

Также следует заменить металлические трубы на полипропиленовые. Если такой возможности нет – утеплить имеющиеся. Утеплить нужно и:

фасады дома;

окна в подъезде.

Как следует утеплять окна

Прежде всего нужно провести осмотр оконной конструкции на наличие щелей. В частности:

оконной рамы – если щели есть, следует вложить в них уплотнитель;

места крепления подоконников – при наличии щелей их нужно заполнить монтажной пеной.

На сами стекла необходимо наклеить теплосберегающую пленку. А также обработать их силиконовым герметиком – на стыках с рамами.

Если в жилье стоят современные стеклопакеты, нужно проверить плотность закрытия окон. Она может оказаться недостаточной – в таком случае следует обратится к специалистам для настройки.

Как утеплить квартиру в целом

Для сохранения тепла в комнатах нужно установить теплоотбивающий экран на стены за батареями. Его, кстати, можно сделать самому – из алюминиевой фольги и картона. Также следует отставить от батарей мебель и поднять шторы над ними – чтобы они не мешали теплу "выходить" в комнаты.

Помимо это необходимо утеплить места между дверями и стеной. А также обратить внимание на стены: если есть промерзающая – изолировать ее. Сделать это можно с помощь:

пенополистирольных листов;

гипсокартона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае блекаута в Украине может отключаться отопление в многоквартирных домах. Их жильцам советуют подготовить дополнительные источники тепла (к примеру, грелки), а также выбрать одну комнату для обогрева.

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