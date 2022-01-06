Рост цен на газ вызвал протесты в Казахстане, правительство ушло в отставку: сколько тратят и зарабатывают казахи и украинцы

В Казахстане после повышения цен на автогаз с 3,78 до 7,57 грн за литр устроили массовые протесты. Они привели к введению чрезвычайной ситуации, отставке правительства. Теперь же протестующие требуют смены власти. О том, какие цены и тарифы действуют в Украине и Казахстане, читайте в материале OBOZREVATEL.

Важно отметить: экономическая составляющая в протестах – всего лишь повод. Лозунги очень быстро превратились в политические. А сами оппозиционные настроения назревали десятилетиями, в том числе, из-за отсутствия демократического прицнипа сменяемости власти.

Казахстан – экспортер энергоресурсов. Поэтому сравнивать цены в Украине и Казахстане некорректно. Если мы покупаем газ, то Казахстан его продает. Как следствие, стоимость коммунальных услуг там в несколько раз ниже. примеру, в столице Казахстана Гкал тепла обходится всего в 235,17 грн, в то время как киевляне платят 1654 грн.

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В Алматы стоимость кубометра газа с условой доставки обходится в 2,08 грн. А в Киеве за такой же объем голубого топлива с учетом его доставки обходится уже в 8,34 грн. А вот автогаз, подорожания которого и спровоцировало протесты в Казахстане, для украинцев обходится в 27,34 грн за литр (против подорожавшего до 7,57 грн автогаза в Казахстане).

Цены в супемаркетах (данные Сost-of-living)

литр молока:

Киев – 29,44 грн

Нур-султан (Алматы) – 20,56 грн

хлеб (500 г):

Киев – 20,34 грн

Нур-султан (Алматы) – 10,03 грн

десяток яиц;

Киев – 34,05 грн

Нур-султан (Алматы) – 26,26 грн

килограмм яблок;

Киев – 21,73 грн

Нур-султан (Алматы) – 34,62 грн

килограмм картошки:

Киев – 13,67 грн

Нур-султан (Алматы) – 11,08 грн

Отметим, алкоголь значительно дешевле в Киеве – на 15-25% в зависимости от вида. Больше всего различаются цены на вино (150 грн за бутылку среднего качества в Киеве против 190 грн в Нур-султане).

Если сравнивать Киев и Алматы, то средняя зарплата в украинской столице почти в 2 раза выше. Если в Киеве средняя зарплата в январе достигла отметки в 21,4 тыс. грн, то в Алмате – всего 11,7 тыс. грн. Правда, если сравнивать не столицы, а среднюю зарплату по стране, то разница не будет настолько существенной.

Как результат, потребительская способность (что можно позволить себе на среднюю зарплату) в Киеве на 30,3% выше, чем в Алматы. То есть украинцы, несмотря на более высокие цены и тарифы, могут чувствовать себя богаче, если живут и работают в столице. И это при том, что в Алматы потребительские цены на 13,7% ниже, аренда на 26,7% дешевле, а продукты – на 9,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января 2022 года в Казахстане вдвое повысили цены на сжиженный газ – с 60 до 120 тенге/л (приблизительно с 3,72 до 7,44 грн), что привело к массовым протестам почти во всех городах страны. Митингующие добились обещания снизить цены, а теперь требуют политических реформ.

Из-за масштабных протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение. Оно будет распространяться на Алматы и Мангистаускую область и будет действовать предварительно до 19 января.

Все, что известно о протестах в Казахстане, которые продолжаются уже несколько дней, читайте в материале.