Украину начали готовить к зиме: что делают с запасами газа

В Украине начали закачивать газ в подземные хранилища – в рамках подготовки к отопительному сезону 2023/2024. При этом предыдущий сезон отбора был короче, благодаря чему с 7 октября 2022 года, из ПХГ было отобрано 5,572 млрд куб. м газа.

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Об этом сообщили в "Нафтогазе". Там отметили: причиной же сокращения сезона отбора газа из хранилищ стали погодные условия.

"По сравнению с предыдущими годами сезон отбора был короче. Это связано с благоприятными погодными условиями и относительно теплой зимой. В течение отопительного сезона 2022/2023 гг. даже несмотря на полномасштабное вторжение России, украинские подземки работали бесперебойно. Фактически мы уже начали подготовку к следующей зиме", – говорится в сообщении.

Тепло украинцам больше не подают

В то же время, 14 апреля в Украине окончательно завершился отопительный сезон. Батареи стали холодными во всех областях страны.

В Киеве выключать отопление начали только с 8 апреля. Зато в ряде регионов отопительный сезон завершился еще в конце марта. В первую очередь тепло отключили в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях.

Текущий отопительный сезон начался 15 октября 2022 года. Предыдущий сезон закончился 28 марта 2022 года.

Запустили новую скважину

Тем временем, в Украине запустили новую газовую скважину, способную обеспечивать более 460 тыс. куб. м газа в сутки. Она стала самой мощной из всех запущенных в стране за последние 2,5 года.

Ранее же была запущена скважина, способная обеспечивать 340 тыс. куб. м газа в сутки. Это, с учетом истощения месторождения, на котором она пробурена, по словам председателя Группы "Нафтогаз" Алексея Чернышова, является "очень хорошим" результатом.

Кроме того, в 2022 году "Нафтогаз" восстановил скважину по добыче газа в Полтавской области. Она способна обеспечивать около 200 тыс. кубометров газа в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы же с 1 апреля получат обновленные платежки за газ. В одном документе впервые укажут и стоимость самого газа, и расходы на его доставку (абонплата).

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