Украинцы заплатят по новым тарифам на газ: у кого суммы изменятся на 1 тыс. грн
В Украине с 1 февраля снизят тариф на газ. Если сейчас цена доходит до более 9 грн за кубометр, то со следующего месяца все будут платить по 6,99 грн за куб.
О том, как снизятся суммы в платежках, читайте в материале OBOZREVATEL.
Только газовая плита:
3,28 кубометра с человека.
Было: 88,56 грн
Будет: 65,8 грн
Только газовая плита, но без горячей воды:
5,39 кубометров на человека.
Было: 145,3 грн
Будет: 113 грн
Есть газовая плита и газовая колонка:
10,49 кубометра на человека.
Было: 283,2 грн
Будет: 219,9 грн
Отопление в доме 100 квадратов (при потреблении 600 кубов):
Было: 5400 грн
Будет: 4194 грн
Со временем конкуренция на рынке должна выровнять цены. Сейчас разница между максимальным тарифом и минимальным составляет 41%. Поменять поставщика может за считанные дни любой украинец, но сделали это только около 7% семей.
Почему так мало? Возможно, в этом есть вина и правительства, которое не провело разъяснительную работу. Некоторые до сих пор ошибочно полагают, что, например, в многоэтажном доме поставщика можно менять только всем домом. Собственно, любая квартира может заменить поставщика за считанные дни и онлайн.
Координатор жилищных и энергетических программ "Опоры" Татьяна Бойко рассказала: на самом деле – именно недобросовестные облгазы и связанные с ними газсбыты и раздули цены. Здесь, по словам экспертов, должны работать регуляторы: Антимонопольный комитет, Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг.
Регуляция на рынке нужна, уверен экс-министр соцполитики Андрей Рева. "Вы можете не купить себе машину, но не можете остаться без лекарств. Государство Украина – социальное, оно должно обеспечить возможность воспользоваться необходимым. И газ среди этого. Ограничение максимальной наценки – это правильный шаг, такой вариант еще в Кабмине Гройсмана предлагал вице-премьер Владимир Костион", – рассказал Рева в комментарии OBOZREVATEL.
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