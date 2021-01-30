Украинцы в феврале получат рекордные платежки за коммуналку: МВФ запретил снижать цены задним числом

Украинцы в феврале 2021-го получат рекордные платежки за коммунальные услуги. Из-за относительно холодного января увеличатся расходы на тепло, при этом за газ придется платить еще по старым ценам. которые примерно на 30% выше. Снижать тарифы на голубое топливо или пересматривать цены на тепло запретил МВФ.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как рассказывают собеседники в правительстве, власти ожидают обострение настроения украинцев в связи с необходимостью оплатить обновленные платежки. "Была идея снизить цену на газ задним числом, это было технически сделать очень сложно, кроме того на такой шаг не согласился бы МВФ. Также во время переговоров с Фондом не удалось отстоять идею снизить тарифы для теплокоммунэнерго (поставляют тепло и горячую воду населению, – Ред.), они же не дали зафиксировать цену на газ на год", – рассказывает собеседник.

Решение по тарифам на газ усложнило переговорный процесс, однако не помешает получить кредит. Возможно, сроки немного затянут, однако ситуация не будет критической.

"Кто бы что не говорил, конечно, это нарушение меморандума. Но другого выхода не было", – отмечает собеседник. Более того, если бы не позиция МВФ, фиксированную цену установили бы не до конца отопительного сезона, а на год. Да и сама цена могла быть ниже.

Выбрали 6,99 грн, потому что это самое низкое предложение в январе среди всех участников. Это позволило сохранить иллюзию наличия рыночных механизмов при полной регуляции цены.

Как сообщал OBOZREVATEL: