Украинцы в феврале могут получить по 1800 грн на оплату коммуналки: инструкция

В Украине средний размер субсидии на этот отопительный сезон будет составлять примерно 1800 грн в месяц. Граждане могут подать заявление для оформления жилищной субсидии онлайн, не выходя из дома. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Для авторизации необходимо использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП). Инструкцию публикует пресс-служба Пенсионного фонда в Telegram.

Как оформить субсидию онлайн?

нужно зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины; необходимо авторизироваться для входа в личный кабинет с помощью КЭП – указываем название Аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, выбираем файл ключа и вводим личный пароль; в личном кабинете следует выбрать раздел "Коммуникации по ПФУ" и нажать пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу"; перед формированием заявления нужно высканировать копии документов, дать согласие на дистанционное информирование и нажать кнопку "Продолжить"; выбираем пункт "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии"; далее следует заполнить соответствующие поля онлайн формы; добавляем сканированные копии документов, нажав кнопку "Добавить файл"; нажимаем кнопку "Сформировать заявление", размещенное в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту заполнения заявления и если ошибки не обнаружены, можно переходить к финальному шагу; накладываем цифровую подпись и посылаем документы в ПФУ.

Как получить субсидию должникам

В случае наличия долгов за жилищно-коммунальные услуги субсидия лицу не назначается. Получить госпомощь на оплату ЖКУ или ее автоматическое переназначение можно при полном погашении долга или заключив договор о его реструктуризации.

Подробности ранее рассказал в эфире телемарафона заместитель министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко. По его словам, субсидии должны стимулировать платежную дисциплину.

Формула расчета субсидии: среднемесячный доход семьи делится на количество зарегистрированных в помещении лиц и определяется среднемесячный доход на одного человека. Со своей стороны доход делится на прожиточный минимум (с 1 декабря 2022 г. – 2589), делится на базовый коэффициент 2 и умножается на 15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 февраля окончательно отменили возможность платить счета за коммуналку с учетом безналичной субсидии. Теперь помощь от государства предоставляется только "живыми деньгами".

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