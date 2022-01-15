Украинцы получили новые платежки за отопление: кому придется платить больше и почему разница в суммах огромная

В Украине расходы на отопление в декабре увеличатся из-за нескольких морозных дней. Платежки уже рассылают: в некоторых городах суммы достигают 100 грн за отопление квадратного метра.

О том, как и почему изменились расходы на тепло и кто заплатит больше всех, читайте в материале OBOZREVATEL.

Расходы на отопление зависят всего от двух показателей: сколько Гкал использовал дом и тариф поставщика. У каждого поставщика свои цены, а их сотни по всей стране. И если на тарифы украинцы влиять не могут, то объем потребления полностью зависит от семей.

К примеру, в доме на улице Закревского, 85 в столице в декабре за отопление каждого квадрата заплатили 18,45 грн, а в многоэтажке на ул. Чернобыльская, 10-а каждый квадрат обошелся почти в 25 грн. В Николаеве же на ул. Пушкинская, 2, как заявляют жильцы, за отопление квадрата приходится заплатить уже около 100 грн.

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Почему такая разница в платежках?

в Николаеве в доме не установлен счетчик, поэтому платить приходится по завышенным нормам потребления;

в Киеве на ул. Закревского дом утеплили, поэтому отопления квадрата в несколько раз дешевле, чем в домах без тепловых пунктов;

в доме на ул. Чернобыльской есть тепловой счетчик, однако сам дом не утеплили, поэтому суммы в платежках завышены.

Важно также отметить, что из-за погоды в декабре суммы в платежках в разных домах могут увеличиться на 30-60%, однако в некоторых домах могут остаться неизменными. К примеру, в доме на Закревского в ноябре отопление квадрата стоило на 59,7% меньше. Как рассказал OBOZREVATEL председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в прошлом году цены на отопление также обещали не поднимать, но в феврале "Киевтеплоэнерго" насчитали высокие платежки из-за морозов. Поскольку морозы только начинаются, по словам эксперта, не исключено, что ситуация может повториться.

"Пока мы получили только платежки за декабрь, а у нас январь-февраль, в основном, два самых холодных месяца, которые влияют на платежку. Потому я бы не спешил с выводами, что мы "без стресса" пройдем отопительный сезон. Я пока в этом не уверен", – говорит Попенко.

К слову, чтобы платить меньше за отопление жилого дома, придется потратить около 15 млн грн на его утепление. Половину этой суммы можно компенсировать за счет бюджетных программ (например, городских), а на остальную сумму ОСМД может взять кредит.

В Украине, согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах" и "О коммерческом учете коммунальных услуг", поставщики тепла могут взымать с потребителей абонентскую плату за отопление. Такая норма уже действует, к примеру, в Киеве. А с 1 января список пополнят и другие города.

К примеру, жители Тернополя в декабре получили платежки по 27,2 грн. В разъяснении на сайте Тернопольского горсовета отметили, что собранные деньги потратят на обслуживание счетчиков и теплосетей.

Граничный размер абонентской платы Кабмин ввел еще несколько лет назад. Суммы в платежки считаются по специальной формуле: 2*ПМ*2,58*0,15*К, где:

ПМ – прожиточный минимум;

2,58 – среднее количество человек в семье;

0,15 – средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи;

К – коэффициент (для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009).

Учитывая, что прожиточный минимум в Украине повышается несколько раз в год, вместе с тем будет расти и размер абонентской платы. Собранные деньги предприятия должны инвестировать на обслуживание и ремонт сетей, модернизацию и т.д. Правда, в экспертной среде есть сомнения: хватит ли этих средств и станут ли их дополнительно направлять на ремонты.

Декабрь хоть и не был очень холодным, но в нем было несколько морозных дней, потому вполне естественно, что суммы в платежках больше, чем в осенние месяцы, говорит глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко.

"Когда холодает – увеличивается потребление тепловой энергии. То есть, нужно подавать больше теплоносителя с увеличенной температурой. Тариф не меняется, но растет оплата из-за увеличения потребления", – объясняет эксперт.

На сколько же вырастут суммы в платежках также зависит и от того, начисляют ли гражданам платежи по нормам, или по показателям приборов учета тепла. По словам Дяченко, сейчас погодные условия достаточно щадящие. Как в декабре, так и в январе морозные лишь несколько дней. Потому пока резкого увеличения сумм в платежках можно не ожидать.

Напомним, теплокоммунэнерго хотели существенно увеличить стоимость отопления еще прошлой осенью из-за роста цен на газ. Но согласно меморандуму, который в сентябре заключили местные власти, Нафтогаз и правительство, тариф на тепло для населения в течение этого отопительного сезона должен оставаться неизменным.

В целом же тарифы на отопление в Украине меняться не будут, однако январь и февраль традиционно самые холодные месяцы, поэтому и за тепло в этот период придется платить больше.