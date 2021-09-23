Украинцы почувствуют подорожание газа не через тарифы: как рекордные цены повлияют на население

Кабинет министров защитил население от повышения тарифов на газ, поэтому прямой рост цен украинцы на себе не почувствуют. Однако значительная часть экономики Украины уже сейчас испытает на себе рекордное подорожание голубого топлива.

"Несмотря на защищенность этой зимой населения и производителей тепла от ценовых скачков значительная часть экономики Украины уже сейчас будет чувствовать дороговизну этого топлива", – заявил директор по исследованиям DiXi Grouр Роман Ницович. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, прежде всего это коснется промышленных производителей химической продукции, металла, цемента и учреждения, для которых газ будет покупаться на бирже.

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Эксперт прогнозирует, что рост цен будет раскручивать маховик инфляции. В связи с этим, следует ожидать подорожания строительства. Прежде всего там, где используется бетон и металл.

"К тому же, цены отопления и газа являются составными расчетов индекса корзины потребительских цен для населения, поэтому за дороговизну газа в Европе у нас так или иначе заплатят все", – резюмировал Ницович.

Напомним, что европейские страны столкнулись с резким скачком цен на энергоносители, так как стоимость природного газа и электроэнергии взлетела до рекордного уровня. При этом цены могут вырасти еще больше, а всю Европу ждет очень трудная зима.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения Украины не изменится. В частности, тариф будет оставаться на уровне подписанного годового контракта – 7,96 грн за кубометр. По его словам, далее данный договор пересматривается и предлагается новый контракт на следующий год.

Глава правительства сообщил, что бюджетной сфере и теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предложил цену 7,44 грн. Это было сделано для того, чтобы дать возможность удержать на надлежащем уровне (прошлого года) тарифы на теплоснабжение и водоснабжение.