Россия разрушила 75% тепловой генерации Украины, ремонтного оборудования не хватает – ДТЭК

Украина нуждается в восстановлении почти 75% своей тепловой генерации, поврежденной в результате массированных ударов российских оккупантов. При этом в настоящее время в страну поступило всего 10-15% оборудования, необходимого для ремонтов.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он отметил: несмотря на то, что из-за значительных масштабов разрушений ремонтного оборудования пока не хватает, любая помощь международных партнеров критически необходима.

"Нам нужно восстанавливать примерно 7,5 ГВт тепловой генерации, это почти 75% всей ее мощности. Это большие объемы, которые необходимо как можно быстрее возвращать в сеть", – сказал Сахарук.

При этом он выразил недовольство критикой энергетиков, а также наложением на них штрафов. "Зачем штрафовать тех, кто ценой жизни восстанавливает свет для украинцев?" – подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

Ранее же Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила о наложении штрафов на ДТЭК "Одесские электросети" и ДТЭК "Киевские электросети". Причиной стало несправедливое отключение света украинцам.

В самой же компании заявили, что будут оспаривать такое решение. "Компания не согласна с сегодняшним решением НКРЭКУ и обжалует его в суде. Мы приложим все усилия, чтобы защитить честное имя своих работников и всех тех, кто сегодня держит энергетический фронт", – говорится в заявлении.

Это уже не первый случай штрафования украинских облэнерго за нарушение графиков отключения света. Ранее из-за этого заплатить по 85 тыс. грн обязали предприятия:

"Винницаоблэнерго";

"Черновцыоблэнерго";

"Волыньоблэнерго".

В ходе проверки оказалось, что они допустили ряд нарушений при отключении электроэнергии бытовым потребителям, в частности:

неравномерно распределяли потребителей по очередям отключений;

неправильно информировали людей об отключениях и включениях электроэнергии.

Кроме самих компаний, отдельные административные штрафы заплатят их руководители. Каждый из глав трех указанных облэнерго должен заплатить по 1 700 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в энергосети Украины сохраняется значительный дефицит мощности. В связи с этим 27 января по всей стране будут применяться стабилизационные отключения электроэнергии – для этого облэнерго были доведены соответствующие лимиты. При этом по состоянию на утро в 10 регионах уже применялись аварийные отключения – из-за превышений этих лимитов.

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