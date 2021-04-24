Украинцы должны платить абонплату на газ за котлы и плиты: названы способы экономить

Украинцы с 1 января 2021 года вносят абонплату в том числе за подключенное газовое оборудование: 39 м3/год – если есть газовая плита; 126 м3/год – если есть газовая плита и водонагреватель; 314 м3/год – для жилья с газовым отоплением. Есть несколько способов, сэкономить на платежах.

Об этом сообщает профильное издание Кosatka.media. Если с газовой плитой сумма получается копеечная – 83,77 грн/год (берем максимальный тариф 2,148 грн/м3 с НДС), то плата за только возможность включить ненужный котел многим кажется не такой уж и малой – 674,47 грн/год.

Тарифы, по которым годовая плата за распределение составляет 600 и более гривен, имеют 23 из 41 украинских облгазов; у других она ниже – вплоть до 120,5 грн/год у "Киевгаза". Есть несколько способов экономить.

Если клиент не планирует использовать газ вообще, нужно написать заявление к оператору ГРС (облгазу) о расторжении договора на распределение. В течение трех суток после написания заявления сотрудники компании отключат домохозяйство от газораспределительной сети. После этого плату за распределение газа начислять не будут. Важно: Если клиент прекратил потреблять газ, но не сообщил об этом оператору ГРС, не разорвал договор – плата за распределение газа будет начисляться, согласно установленному тарифу.

Если клиент самовольно отключил дом от газовых сетей, плата за распределение газа взимается, пока клиент не расторгнет договор о распределении газа. Стоимость такого отключения может колебаться от 500 до 2000 грн (зависит от региона), если его делать "на кране" на улице. Если отключать "в земле" вне территории домовладения, то цена будет составлять от 1500 до 5000 грн.

Если клиент хочет отключить только котел, оставив газовую плиту, ему следует написать заявление об этом. Это потребует внесения изменений в проектную документацию. Специалисты газораспределительной компании отрежут часть сетей, которые отвечают за работу котла, а плиту оставят присоединенной. Языком документов такая операция называется реконструкцией. Заметим, что "обойтись малой кровью" и не отключать котел, а только опломбировать кран на нем нельзя (как бы это ни казалось логичным).

"Есть очень много случаев, когда люди самовольно срывают пломбу и пользуются приборами. Поэтому пломбирование не прекращает начисление платы за распределение, поскольку оборудование все равно остается физически подключенным к сети", – пояснили в пресс-службе РГК.

В то же время выполняющих газовые работы, требование "отрезать, а не пломбировать" не является строгим и зависит от филиала конкретного облгаза. Ориентировочная стоимость работ – 1-2 тыс. грн в случае отрезания котла, и от 300 до 1000 грн – если его опломбирует. Клиент после этого будет платить за потребленный газ в соответствии с показателями счетчика. Если показатель счетчика более 39 м куб в год, расчет за транспортировку газа будет осуществляться в соответствии с показателями счетчика, если меньше – как для потребителей с нулевым потреблением (39 м3/год, если останется газовая плита, 126 м3/год – если останется плита + колонка).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.