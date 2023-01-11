Украинцу на время отключили горячую воду: он отсудил у коммунальщиков тысячи гривен моральной компенсации

В Чернигове Деснянский районный суд обязал "Облтеплокоммунэнерго" заплатить потребителю моральный ущерб в размере 2 тыс. грн из-за отключения горячей воды. Из-за временного отключения пришлось обогревать воду самостоятельно на газовой плите, что нанесло моральный вред украинцу.

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Об этом говорится в решении суда в рамках производства 2/750/1521/22. Украинец хотел отсудить 10 тыс. грн, но суд присудил только 2 тыс. грн моральной компенсации. Позиция сторон была следующей:

Украинец заявлял, что ему пришлось пережить "вынужденные изменения", которые причинили ему страдания. "Учитывая вынужденные изменения в организации своей жизни, дополнительные усилия на приспособление к новым условиям жизни, душевные страдания, которые истец испытал в связи с незаконным прекращением централизованного снабжения горячей водой без каких-либо предупреждений, ощущения неопределенности из-за отсутствия сообщений ответчика о сроках восстановления предоставления услуги..." – говорится в материалах дела.

Коммунальное предприятие утверждало, что не обязано беспрерывно поставлять горячую воду. Мол, согласно договору, они обязаны предоставлять услугу. Однако нет условий, что услуга должна быть беспрерывной.

Суд занял позицию истца. "Взыскать с Акционерного общества "Облтеплокоммунэнерго" в пользу ЛИЦО_1 2000,00 (две тысячи гривен) в виде возмещения морального вреда", – говорится в документе.

Отметим, суд принял решение только в конце декабря прошлого года. Однако само отключение произошло более года назад. Судебные тяжбы заняли около 1,5 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинец через суд взыскал с "Новой почты" 60 тыс. грн морального ущерба. Как говорится в материалах дела, его посылку потеряли.

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